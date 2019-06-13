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Рада: Украине грозит катастрофа из-за Зеленского

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Рада: Украине грозит катастрофа из-за Зеленского

Рабинович выразил уверенность, что Украина должна стать «Швейцарией Восточной Европы», а пока политика президента является абсурдным продолжением курса его предшественника Порошенко.

13.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Рада: Украине грозит катастрофа из за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не ведет страну к миру и превращается для страны в катастрофу. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний, а его действия свидетельствуют о намерении продолжать конфликт на Донбассе.

«Мне нравится то, что он всерьез говорит, что хотя бы «завтра» вернется к миру», — заключил Рабинович.

«Мне очень нравится Зеленский, может, даже больше, чем многим, но я хочу развития своей страны, я хочу какого-то движения. То, что сейчас происходит, это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идем < …> Мир стоит во главе угла, мира не будет — будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский — это для меня теперь катастрофа», — сказал депутат в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович выразил уверенность, что Украина должна стать «Швейцарией Восточной Европы», которая будет независимой страной, сотрудничающей с восточными и западными партнерами.

Накануне в раде заявили, что политика Зеленского является абсурдным продолжением курса его предшественника Петра Порошенко.

Источник: Известия


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Вся укрошумерская мрия: Мэни б хатку та пару кабанчиков! Вот и вся Швейцария! :-D :-D :-D

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