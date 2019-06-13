Знал о долге в 141 млн рублей за газ коммунальщиков прокурор Бердска

Неделю назад, 6 июня, компания «Газпром», как и обещала, ограничила поставку газа в котельные Бердска за долги за топливо в размере 141 млн рублей муниципального Комбината бытовых услуг. Спустя несколько дней прокурор Бердска Роман Сивак инициировал проверку КБУ.

Сегодня, 13 июня, Роман Сивак рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о проверке долга за газ. Как выяснилось, правоохранители знали о накопившемся долге — эту ситуацию Роман Андреевич постоянно держит на контроле в рамках надзора жилищно-коммунального хозяйства города.

— Проверка проходит, о результатах говорить рано. Мы держим на постоянном контроле эту проблему. В рамках проверки мы проанализируем структуру долга, как он образовался, что повлияло на него. Не каждая проверка заканчивается уголовным или административным делом. Результаты проверки могут быть разные, — резюмировал Роман Андреевич.

Прокурор Бердска отметил, что узнал о долгах КБУ три года назад, когда вступил в должность. Но за последний год ситуация с долгом значительно улучшилась.

— Долги сокращаются по многим позициям. Нужно понимать, что сети в городе изношены, аварии на них происходят часто, но руководство КБУ решает проблемы, — подытожил Роман Сивак.

Напомним, прокуратура начала проверку в связи с сообщениями СМИ о прекращении поставки газа на котельные предприятия ЖКХ в Бердске. В течение ближайшего месяца прокуратура оценит информацию предприятия о размере задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», периоде ее образования, принятых мерах по ее погашению, возможных последствиях ограничения поставки газа на котельные предприятия.

Предварительно установлено, что подача коммунальной услуги по горячему водоснабжению для жителей Бердска фактически не прекращалась. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора города Романа Сивака. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Откуда вырос долг?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Газпром ограничил на 49% поставку газа муниципальным котельным, поскольку долг КБУ за голубое топлива на 1 июня составлял 141 млн рублей. Между тем, по словам директора Комбината Владимира Воспанчука, оставшихся мощностей хватит для подогрева воды. КБУ, по его словам, постоянно рассчитывается с газовиками. Воспанчук не считает сложившуюся ситуацию чрезвычайной или конфликтной.

7 июня, директор КБУ Владимир Воспанчук рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что с 6 июня город получает 51% объема газа, но этого хватит, чтобы вне отопительного сезона подогревать воду в домах бердчан.

— У нас два договора с «Газпромом». Он ограничил нас по одному. По второму сделали корректировку по мощностям — на 49% идет понижение подачи газа. Но стоит учитывать, что нет отопительного сезона. И нам этого объема хватит, — прокомментировал Воспанчук.

По его словам, конфликтной ситуации с «Газпромом» нет. Бердский КБУ постоянно делает отчисления за газ, летом долг существенно снизится за счет платы населения по схеме 1/12 за коммунальные услуги.

— Мы каждый день платим. Поступающие деньги сразу уходят за ресурсы. В прошлом году «Газпром» продал нам топлива на 350 млн рублей. 300 мы заплатили. Осталось 50 и идет прирост текущий, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Викторович.

Он уверен, что к началу следующего отопительного сезона газ будет, независимо от количества долгов. Оставить город без топлива в зиму никто не позволит.

Бердск останется без субсидии?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», под отключение со стороны «Газпрома» попала коммуналка почти всей Новосибирской области. Между тем, как удалось выяснить, только за май кредиторская задолженность «Газпром межрегионгаз Новосибирска» выросла на 300 млн рублей. Аналогичной газовой компании в Ленинградской области, например, платят с опережением. Кроме того, там региональное правительство субсидирует объекты ЖКХ авансом на год вперед.

Возможно, новосибирское руководство «Газпрома» не может найти общий язык с федеральным центром и областной властью. Иначе как расценивать то, что рассмотренные еще в апреле субсидии из регионального бюджета за местных коммунальщиков до сих пор не дошли до «Газпром межрегионгаз Новосибирска».

По информации «Курьер. Среда. Бердск», 30 мая Бердск исключили из списка получателей субсидии за газ. Это значит, что часть долга бердского КБУ, возникающего из-за выпадающих доходов по причине низкого тарифа, газовикам не заплатят.

В 2017 году Бердск получил субсидию за газ из области в размере 170 млн рублей. В 2018-м — 55 млн. Эти деньги региональный бюджет перечислил «Газпрому» за газ, отпущенный бердским котельным. Поэтому Комбинату бытовых услуг пришлось ужаться, экономить и направить собственную выручку на платежи газовикам. В этом году речь идет о том, чтобы вообще вычеркнуть Бердск из числа субсидиантов.

Существующего тарифа не хватает на то, чтобы покрыть все расходы на выработку тепла. Поэтому региональный бюджет покрывает часть убытков коммунальщиков, перечисляя субсидии напрямую поставщику голубого топлива — «Газпрому». А выпадающие доходы область никогда никому не компенсировала.

Ситуация с подготовкой к следующему отопительному сезону уже посеяла панику в ЖКХ Новосибирской области. Резко подорожал уголь. Что скажется на затратах субъектМы каждый день платимов отрасли. А тариф расти не будет.