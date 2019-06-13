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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

13.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Курьер. Среда. Бердск №21 от 12 июня

В среду, 12 июня, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №21/2019.

В номере вы прочтете:

1. Аферисты крадут десятки тысяч рублей с банковских карт доверчивых бердчан.

2. Умер известны общественник и журналист Виталий Шапран.

3. 96-летнюю фронтовичку Марию Левину поставят в очередь на квартиру.

4. Снесут киоски, загрязняющие территорию возле центрального рынка Бердска.

5. За долг в 140 млн рублей ограничил поставку газа котельным «Газпром».

6. «Я могу умереть в тюрьме»: экс-директор КБУ Александр Кожин попросил выпустить его из СОЗО.

7. Дренажная система спасает Бердск от затопления грунтовыми водами.

8. Во время реконструкции ул. Лунной убирают парковки и деревья.

9. Из-за волос из парикмахерских ломаются насосы в КНС и фекалии текут наружу.

10. О подвиге Петра Барбашова все знают во Владикавказе.

11. Как зачать ребенка кроме естественного способа.

12. высадят 100 больших елей вместо тополей в Бердске.

13. Подростки грабят водителей автобусов в Бердске.

14. Как правильно выбрать мясо для шашлыка.

15. Обанкротившийся застройщик бросил стройку в микрорайоне Раздольном.

На обложке — Лоханулись и отдали сотни тысяч рублей.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

 


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