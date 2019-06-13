Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Курьер. Среда. Бердск №21 от 12 июня
В среду, 12 июня, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №21/2019.
В номере вы прочтете:
1. Аферисты крадут десятки тысяч рублей с банковских карт доверчивых бердчан.
2. Умер известны общественник и журналист Виталий Шапран.
3. 96-летнюю фронтовичку Марию Левину поставят в очередь на квартиру.
4. Снесут киоски, загрязняющие территорию возле центрального рынка Бердска.
5. За долг в 140 млн рублей ограничил поставку газа котельным «Газпром».
6. «Я могу умереть в тюрьме»: экс-директор КБУ Александр Кожин попросил выпустить его из СОЗО.
7. Дренажная система спасает Бердск от затопления грунтовыми водами.
8. Во время реконструкции ул. Лунной убирают парковки и деревья.
9. Из-за волос из парикмахерских ломаются насосы в КНС и фекалии текут наружу.
10. О подвиге Петра Барбашова все знают во Владикавказе.
11. Как зачать ребенка кроме естественного способа.
12. высадят 100 больших елей вместо тополей в Бердске.
13. Подростки грабят водителей автобусов в Бердске.
14. Как правильно выбрать мясо для шашлыка.
15. Обанкротившийся застройщик бросил стройку в микрорайоне Раздольном.
На обложке — Лоханулись и отдали сотни тысяч рублей.
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