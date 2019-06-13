«Холить и лелеять бизнесменов» призвал глава Минфина

На международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» министр финансов РФ, вице-премьер Антон Силуанов заявил, что российских бизнесменов нужно холить и лелеять, поскольку они рискуют, вкладываясь в собственное дело. «Нам нужно, как в некоторых странах, знаете, когда бизнесмена считают, как господина, к нему так относятся. Потому что он вкладывает свои собственные деньги и его надо холить и лелеять. И именно в таком ключе нам нужно так же относиться к бизнесменам», — цитирует его РИА «Новости».

По словам главы Минфина, такой подход — одна из целей реализуемых национальных проектов. Он также призвал государство защитить права предприятий и собственности, предоставить возможность комфортно инвестировать средства в российскую экономику, подставить «свое плечо» бизнесменам.

Добавим, что несколько дней назад, комментируя на ПМЭФ итоги голосования о состоянии экономики РФ, министр финансов назвал бизнесменов нигилистами и обвинил в выжидании льгот. «Мы слышим бизнес и, главное, работаем с ним, но все равно „все плохо“. Этот нигилизм в наших умах. Надо нам по-другому взглянуть», — приводило слова Силуанова агентство ТАСС.