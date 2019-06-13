ЕГЭ на исходе: Испытание для выпускников завершается 13 июня в Бердске

Завершаются испытания для выпускников школ Бердска.

На текущей неделе закончится основной период итоговой аттестации: для одиннадцатиклассников — 13 июня, для девятиклассников — 14 июня, затем наступают резервные сроки, сообщила на совещании чиновников 10 июня начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вместе с резервными сроками у выпускников 11 классов экзамены завершатся 1 июля. Сдача ЕГЭ стартовала 27 мая с предметов по выбору — географии и литературы в Бердске. Все 11-классники писали математику 29 мая. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и химии сдавали 31 мая. Как и в предыдущие годы, самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ по выбору оказалось обществознание. Этот экзамен сдавали 10 июня.

В этом году одной из выпускниц на ЕГЭ по математике стало плохо, и ее увезла скорая помощь. ЕГЭ по математике ей придется пересдавать в резервные сроки.

На сдаче экзаменов в 9 классе стало плохо одному из школьников. Он получил травму, но пришел на испытание. Учащегося увезли в больницу и провели операцию.

Для получения аттестата необходимо сдать четыре экзамена девятиклассникам. Два обязательных предмета — русский язык и математику, и две дисциплины по выбору.

Школьники, выбравшие экзамен по иностранному языку, сдавали эту дисциплину 25 мая, 28 мая прошло испытание по русскому языку, 30 мая — по обществознанию. Писали математику девятиклассники 6 июня.

Два девятиклассника пытались нарушить правила сдачи ОГЭ — пронести сотовые телефоны, но на входе их остановили. Телефоны забрали.