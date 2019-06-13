КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам комнату Ленина 44
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Погибли 7 пациентов психбольницы на пожаре в Одессе

ЕГЭ на исходе: Испытание для выпускников завершается 13 июня в Бердске

«Холить и лелеять бизнесменов» призвал глава Минфина

Супервспышка Солнца смертельно угрожает человечеству

Какой подарок будет оригинальным в Бердске?

Автобус выезжает на встречку из-за веток над дорогой к дачам Бердска

Подскочат зарплаты в нескольких регионах России в 2019 году

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Роскачество: «дышащих» подгузников не бывает

Чаще всего женятся и выходят замуж россияне в возрасте от 25 до 34 лет

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


ЕГЭ на исходе: Испытание для выпускников завершается 13 июня в Бердске

У тех, кто пропустил экзамены по уважительной причине, будет возможность сдать их в резервные сроки до 1 июля.

13.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
ЕГЭ на исходе: Испытание для выпускников завершается 13 июня в Бердске

В этом году стены бердских школ покинут 553 выпускника

Завершаются испытания для выпускников школ Бердска.

На текущей неделе закончится основной период итоговой аттестации: для одиннадцатиклассников — 13 июня, для девятиклассников — 14 июня, затем наступают резервные сроки, сообщила на совещании чиновников 10 июня начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вместе с резервными сроками у выпускников 11 классов экзамены завершатся 1 июля. Сдача ЕГЭ стартовала 27 мая с предметов по выбору — географии и литературы в Бердске. Все 11-классники писали математику 29 мая. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и химии сдавали 31 мая. Как и в предыдущие годы, самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ по выбору оказалось обществознание. Этот экзамен сдавали 10 июня.

В этом году одной из выпускниц на ЕГЭ по математике стало плохо, и ее увезла скорая помощь. ЕГЭ по математике ей придется пересдавать в резервные сроки.
На сдаче экзаменов в 9 классе стало плохо одному из школьников. Он получил травму, но пришел на испытание. Учащегося увезли в больницу и провели операцию.

Для получения аттестата необходимо сдать четыре экзамена девятиклассникам. Два обязательных предмета — русский язык и математику, и две дисциплины по выбору.
Школьники, выбравшие экзамен по иностранному языку, сдавали эту дисциплину 25 мая, 28 мая прошло испытание по русскому языку, 30 мая — по обществознанию. Писали математику девятиклассники 6 июня.

Два девятиклассника пытались нарушить правила сдачи ОГЭ — пронести сотовые телефоны, но на входе их остановили. Телефоны забрали.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Погибли 7 пациентов психбольницы на пожаре в Одессе На лето изменилось расписание автобусов №5 и №7 в Бердске ЕГЭ на исходе: Испытание для выпускников завершается 13 июня в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика