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Подскочат зарплаты в нескольких регионах России в 2019 году

В списке лидеров по росту заработков нет Новосибирской области. Подъем экономики ожидается в Крыму, Чечне и Забайкалье.

13.06.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Подскочат зарплаты в нескольких регионах России в 2019 году

Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат

Самый быстрый рост реальной заработной платы в этом и следующем году ожидается в Ленинградской области. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов Финансового университета при правительстве.

Специалисты отмечают, что реальный рост заработной платы россиян в 2019 году составит приблизительно три процента. При этом в первой половине 2020-го темпы роста сильно не изменятся.
Как ожидается, лидерами по росту реальной зарплаты станут Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента) и Псковская область (5 процентов).

Эксперты также выделили десять регионов, экономика которых будет на подъеме: Крым, Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Якутия, Приморский край, Северная Осетия, Ленинградская область и Забайкальский край.

В Финансовом университете предполагают, что в целом в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020-м — на два процента. При этом потребительская инфляция, как ожидают эксперты, составит примерно пять процентов.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Наташа N.

    С таким подскоком, даже с «колен» не поднимешься!..

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Поросёнок Пётр

    Интересно, за счёт чего в ничего не производящих и глубоко дотационных Чечне с Дагестаном зарплаты поднимутся, уж не за счёт ли увеличения дотаций *UNKNOWN*

    Thumb up 3 Thumb down 0

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