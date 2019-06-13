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Подскочат зарплаты в нескольких регионах России в 2019 году
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Роскачество: «дышащих» подгузников не бывает
Чаще всего женятся и выходят замуж россияне в возрасте от 25 до 34 лет
С таким подскоком, даже с «колен» не поднимешься!..
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Интересно, за счёт чего в ничего не производящих и глубоко дотационных Чечне с Дагестаном зарплаты поднимутся, уж не за счёт ли увеличения дотаций
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