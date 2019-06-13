Подскочат зарплаты в нескольких регионах России в 2019 году

Самый быстрый рост реальной заработной платы в этом и следующем году ожидается в Ленинградской области. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов Финансового университета при правительстве.

Специалисты отмечают, что реальный рост заработной платы россиян в 2019 году составит приблизительно три процента. При этом в первой половине 2020-го темпы роста сильно не изменятся.

Как ожидается, лидерами по росту реальной зарплаты станут Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента) и Псковская область (5 процентов).

Эксперты также выделили десять регионов, экономика которых будет на подъеме: Крым, Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Якутия, Приморский край, Северная Осетия, Ленинградская область и Забайкальский край.

В Финансовом университете предполагают, что в целом в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020-м — на два процента. При этом потребительская инфляция, как ожидают эксперты, составит примерно пять процентов.

Источник: РИА Новости