Автобус выезжает на встречку из-за веток над дорогой к дачам Бердска

Создают опасность для водителей нависающие ветки над дорогой, ведущей в садовые общества Бердска.

Дежурившая по городу в минувшее воскресенье начальник отдела трудовых отношений Маргарита Янина проверила исполнение работ по обрезке веток деревьев по дороге на водозабор в районе СНТ «Березка» и «Приморский», по которой движется общественный транспорт.

Данные работы пока не выполнены, информация передана директору ЦМУ, мероприятие по обрезке веток включено в план работы на текущей неделе, доложила на совещании чиновников 10 июня Янина.

— Ветки мешают проезду автобуса и он выходит на встречную полосу, — подчеркнула Маргарита Янина.

Мэр Евгений Шестернин спросил у директора ЦМУ Игоря Сысоева, до какого времени будут вести обрезку.

Начнут 11 июня и управятся за два-три дня, сообщил Сысоев.

— Пострайтесть сделать до выходных. Потому что более интенсивное движение происходит в пятницу, субботу и воскресенье. Выезд на встречную полосу, безусловно, создает опасность, — подчеркнул мэр.