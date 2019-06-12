ОВД-инфо: 400 человек задержала полиция на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве

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Ну так само собой, митинг не санкционирован.
Тем более сомнителен он, когда прекращено дело по преследованию потерпевшего голунова.
Просто некоторые захотели попиариться в очередной раз, прикинуться страдальцами «режима».
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