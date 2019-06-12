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ОВД-инфо: 400 человек задержала полиция на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве

По информации пресс-службы всего — 200 задержанных. По данным властей, принимают участие 1200 человек.

12.06.2019 Фото: www.bbc.com Один комментарий
 
ОВД инфо: 400 человек задержала полиция на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве

В Москве прошел марш в поддержку Голунова. Задержаны сотни человек

Число задержанных на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает ОВД-инфо. По информации пресс-службы всего — 200 задержанных. По данным властей, принимают участие 1200 человек.

Марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова не санкционирован мэрией. Задержания начались практически сразу после начала акции, начавшейся в 12.00 у метро «Чистые пруды».

Журналиста «Медузы», как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, пункт «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). При досмотре и обыске его квартиры сотрудники полиции обнаружили 5 пакетиков мефедрона, позже МВД заявило об обнаружении кокаина. Фотографии, распространенные правоохранительными органами якобы из квартиры Голунова, оказались сделанными в другом месте, что впоследствии признали и в МВД. 11 июня глава МВД снял обвинения с Голунова за недоказанностью состава преступления.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ну так само собой, митинг не санкционирован.
    Тем более сомнителен он, когда прекращено дело по преследованию потерпевшего голунова.
    Просто некоторые захотели попиариться в очередной раз, прикинуться страдальцами «режима». :-! :-!

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