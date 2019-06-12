Новыми пистолетами «Удав» вооружают российскую армию

Первая партия новейших пистолетов «Удав» поставлена военным, началась опытная войсковая эксплуатация, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») Альберт Баков.

Самозарядный пистолет «Удав» калибра девять миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс прошел госиспытания и рекомендован к принятию на вооружение. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру «О1». Емкость его магазина составляет 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова.

Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9×21 миллиметр: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Специально для «Удава» разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее тактико-технические характеристики, по мнению разработчика, позволят конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими. Как заявил Баков, гражданская версия «Удава» появится в этом году.