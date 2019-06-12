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Медведев предсказал 4-дневную рабочую неделю всему миру

Премьер-министр России пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс.

12.06.2019 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Медведев предсказал 4 дневную рабочую неделю всему миру

Вице-премьер Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда, передает ТАСС.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал глава кабмина.

Он пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. Глава кабмина напомнил, что сто лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда». В качестве другого примера он привел новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда в пересчете на один час рабочего времени выросла на 20%, а уровень стресса сотрудников снизился.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, — предупредил Медведев. — Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях». Он напомнил, что две недели назад на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью.

«Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место, — уверен глава правительства. — Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости». «По мере того, как благодаря высоким технологиям жизнь становится удобнее, удобнее должны становиться и процедуры найма и делопроизводства, — добавил он. — Требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений».

«В этом смысле малые и средние предприятия — один из главных ответов на массовый социальный запрос, — считает Медведев. — Чтобы не столкнуться с фундаментальным недовольством — а в 20 веке примеров этому было весьма немало — бизнесу уже сейчас приходится подстраиваться под новые поколения работников». «Системы мотивации, которые вдохновляли предыдущие поколения, уже подчас абсолютно не годятся для поколений современных, — считает премьер. — Очевидно, что наши дети будут мудрее нас», — заключил он.

Интересы работников на рынке труда

Медведев считает, что акцент рынка труда смещается с запросов корпораций в сторону интересов работников. «Сегодня в центре повестки дня — права и интересы работников, а не просто запросы корпораций или государств, — сказал глава кабмина. — Если хотите — ожидания людей и профессии».

«Признание человека — человеческой жизни и благополучия — высшей целью и ценностью современного развития задает совершенно новые параметры корпоративной и государственной политики, — констатировал он. — Это важный исторический процесс и тот вызов, на который нам всем вместе нужно искать адекватный ответ».

Медведев призвал выработать новые подходы к организации рабочего времени и образовательного процесса. По его словам, у людей должна быть возможность учиться на протяжении всей трудовой карьеры. «Подготовка, переподготовка, освоение новых смежных и абсолютно новых знаний, новых компетенций — это позволяет просто человеку прожить несколько профессиональных жизней, чего, конечно, никогда раньше не было. Стать признанным специалистом в целом ряде областей, а главное — всегда оставаться востребованным на рынке труда», — подчеркнул он. Медведев заметил, что технологии уже меняют многие рабочие места, в результате чего уходят старые профессии и появляются новые.

Всеобщая трудовая гарантия

Премьер-министр заверил, что РФ придерживается стандартов Международной организации труда (МОТ) и призывает другие страны пойти по пути внедрения всеобщей трудовой гарантии. Он заявил о востребованности конвенций и рекомендаций МОТ, которые «универсальны и представляют собой свод лучших практик по регулированию социально-трудовых вопросов». Медведев назвал «весьма интересной» рекомендацию МОТ об установлении всеобщей трудовой гарантии, которая должна предоставляться всем работникам и имеет фундаментальное значение с точки зрения защиты прав трудящихся. «Я убежден, что она может быть реализована, хотя задача сама по себе сверхамбициозная», — заявил глава кабинета министров. Он напомнил, что «в России многие из этих гарантий действуют давно, некоторые — закреплены в Конституции РФ». «И надо добиваться того, чтобы и все страны пошли по пути внедрения всеобщей трудовой гарантии», — подчеркнул Медведев.

Российский премьер заверил, что Москва придает большое значение практическому сотрудничеству с МОТ и воспринимает «в качестве эталонов ее стандарты в таких важных сферах, как социальное страхование и пенсионное обеспечение». Он констатировал, что РФ ратифицировала 77 конвенций МОТ и два протокола. Председатель правительства отметил, что интересам России «отвечает применение опыта МОТ в вопросах государственной политики занятости в условиях экономического кризиса, особенно это касается молодежи, борьбы с бедностью, трудовой миграции», что отражено в Программе сотрудничества между Россией и МОТ на 2017-2020 годы.

«Мы в полной мере разделяем миссию и задачи Организации так, как они определены в уставных документах, солидарны с позицией МОТ в том, что наша общая задача — сделать труд в ХХI веке повсеместным фактором развития личности, источником раскрытия и реализации возможностей для всех людей», — сказал Медведев.

 


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    Курит что-то

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