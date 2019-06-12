Отобравший мобильник у 9-летнего мальчика пьяный грабитель в Бердске привлечен по статье УК

В Бердске полицейские раскрыли грабеж в отношении ребенка, сообщили сегодня, 12 июня, в управлении МВД по Новосибирской области.

11 июня около 17.15 в Микрорайоне неизвестный, находившийся в нетрезвом состоянии, открыто похитил сотовый телефон у 9-летнего мальчика, после чего скрылся. Родственники потерпевшего сообщили о случившемся в полицию.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел недалеко от школы №5. Первыми на помощь мальчику пришли бойцы Росгвардии. Они догнали убегавшего грабителя.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 50-летний ранее не судимый местный житель, у которого при досмотре был обнаружен и изъят похищенный сотовый телефон, — прокомментировали в полицейском ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

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УК РФ Статья 161. Грабеж

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, — наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет.