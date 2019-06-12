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Путин рассмотрит просьбу об отставке двух генералов за дело журналиста Голунова

Ивану Голунову вручили постановление о прекращении уголовного дела. С журналиста «Медузы» сняли электронный браслет, после чего он покинул территорию Главного следственного управления МВД по Москве.(ВИДЕО)

12.06.2019 Фото: Анна Артемьева/«Новая газета» Нет комментариев
 
Путин рассмотрит просьбу об отставке двух генералов за дело журналиста Голунова

Иван Голунов на свободе

Президент своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова, цитирует агентство ТАСС пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Речь идет о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре Андрее Пучкове и начальнике управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрии Девяткине. О том, что ходатайство об их увольнении будет направлено президенту, днем 11 июня сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Также от работы на время проверки отстранены оперативники, которые участвовали в задержании журналиста «Медузы». Имена их Колокольцев не назвал. Ранее сам Голунов в показаниях, которые публиковало издание Baza, сообщал, что наручники на него надели Роман Феофанов и Дмитрий Кожанов.

Провести доследственную проверку по материалам внутреннего расследования подразделения собственной безопасности МВД во вторник пообещал Следственный комитет. Там пообещали установить обстоятельства, связанные с «необоснованным задержанием журналиста и нарушением его прав».

«При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — отмечается в сообщении ведомства.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы по подозрению в намерении сбыть наркотики. Полицейские сообщили, что при досмотре личных вещей и при обыске дома у него нашли запрещенные вещества мефедрон и кокаин. Суд отправил его под домашний арест. Позже экспертиза установила, что Голунов к изъятым у него вещам и пакетикам отношения не имел, а потому доказательств его вины нет.

Вечером 11 июня Голунову вручили постановление о прекращении уголовного дела. С журналиста сняли электронный браслет, после чего он покинул территорию Главного следственного управления МВД по Москве, передает РБК.

Видео youtube.com «Новая газета»


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