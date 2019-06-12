КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам комнату Ленина 44
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Опоздают электрички из Бердска из-за ремонта пути

«Это рейдерский захват»: написал Путину задержанный экс-директор клиники Мешалкина в Новосибирске

В топ самых закредитованных регионов России вошла Новосибирская область

Пьяных водителей ловят с 12 июня на дорогах Бердска

WhatsApp хочет судиться со своими пользователями

Колокольцев освободил от уголовной ответственности журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня

Массово застряли в лифтах из-за отключения света жители Бердска

30 лет тюрьмы грозит за отмывание и растрату денег экс-полицейским Бердска

Умер в старом холодильнике 8-летний мальчик в Саратовской области

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


«Это рейдерский захват»: написал Путину задержанный экс-директор клиники Мешалкина в Новосибирске

Александр Караськов просит президента «защитить профессионалов» и не дать разрушить медицинский центр. Самому Караськову инкриминируют растрату. Сейчас он находится в больнице после сердечного приступа.

12.06.2019 Фото: meshalkin.ru Нет комментариев
 
Это рейдерский захват: написал Путину задержанный экс директор клиники Мешалкина в Новосибирске

Александр Караськов

Задержанный по подозрению в растрате в крупном размере известный кардиохирург, бывший директор медцентра им. Мешалкина Минздрава РФ Александр Караськов из больницы написал открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором заявил о своей невиновности, передает РИА Новости.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщили, что в отношении Караськова возбудили уголовное дело по статье о присвоении и растрате в крупном размере. Центральный районный суд Новосибирска в среду вернул следствию ходатайство об аресте обвиняемого по статье УК РФ «Присвоение или растрата» Караськова в связи с его недоставкой в суд. Ранее его дочь сообщила, что после задержания мужчине стало плохо и он находится в кардиореанимации одной из горбольниц.

«События, которые произошли со мною, не укладываются в моем понимании. Я являюсь законопослушным гражданином Российской Федерации и горжусь тем, что судьба предоставила мне возможность быть полезным нашему великому государству. Всю свою жизнь я посвятил спасению жизней граждан. Никаких преступлений я не совершал», — говорится в письме, копию которого предоставили в адвокатском кабинете защитника врача Виктора Салапанова, уточнив, что оно направлено в СМИ и администрацию президента РФ.

Караськов пишет, что на протяжении всей его работы в медцентре им. академика Е.Н. Мешалкина он неоднократно сталкивался с попытками его дискредитации и отстранения от руководства, а в конце 2017 года «заинтересованными лицами» были инициированы проверки хозяйственной деятельности клиники, по итогам которых в начале 2019 года было возбуждено уголовное дело против его заместителя Евгения Покушалова. Караськов заявляет, что медцентр в 2015-2017 годах закупал расходные материалы исключительно по рыночным, а в ряде случаев и ниже рыночных, ценам.

«Несмотря на это в феврале 2019 года правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело, по которому был арестован мой заместитель по научной и экспериментальной деятельности Покушалов Е.А., не имеющий никакого отношения к финансовой и закупочной деятельности Центра. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили непроверенные данные из “интернета” о прибыли поставщиков Центра, и на всю страну объявили о хищениях в Центре на значительные суммы.

Министерство здравоохранения РФ, по непонятным мне причинам, не сочло нужным объективно проверить положение дел в Центре по предполагаемым нарушениям», — утверждает Караськов.

Он попросил президента разобраться и «найти справедливость», чтобы клиника Мешалкина не повторила путь НИИТО. После череды судов в отношении экс-директора НИИТО из института уволилось много сотрудников и сократилось число операций, утверждает бывший руководитель клиники Мешалкина.

Караськов отмечает, что 16 мая 2019 года его вызвали в Минздрав и предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию, а потом лишили права заниматься хирургической и руководящей работой.

«В следственном изоляторе у меня случился сердечный приступ. В результате данных событий я оказался в реанимации, прикованный наручниками в кровати, под охраной трёх сотрудников полиции.

Цепь вышеуказанных событий свидетельствует о фактическом рейдерском захвате Центра, в целях возможного контроля финансовых бюджетных потоков. В настоящее время “новое” руководство Центра активно меняет руководящий состав и фактически разрушает систему обеспечения Центра расходными материалами», — уверен экс-директор клиники Мешалкина.

Он добавляет, что из-за этих событий устранили поставщиков медпрепаратов, которые «добросовестно обеспечивали» клинику для успешной работы и лечения пациентов.

«Я не могу равнодушно смотреть на то, как разрушается деятельность Центра, призванного спасать жизни людей. В наш Центр за помощью обращаются больные со всей России и других стран. Если события будут развиваться так и далее, Центр постигнет судьба ФГБУ Новосибирский НИИТО им. Л. Я. Цивьяна Минздрава России. После многочисленных проверок в НИИТО число операций, проведённых знаменитым институтом, сократилось с 17 000 до 1500. Большая часть высококлассных специалистов из НИИТО уволилось. Гражданам России просто некуда будет обратиться за квалифицированной помощью.

Уважаемый Владимир Владимирович, в сложившейся ситуации я не вижу другого пути найти справедливость, кроме как обратиться к Вам. Прошу Вас о защите профессионалов, которые очень нужны России», — просит Александр Караськов.

В мае Минздрав РФ снял Караськова с должности директора медицинского центра. Позже он добровольно сдал мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области, объяснив это неучтенным в декларации о доходах и имуществе жилым домом. 3 июня его вместе с супругой Ириной Бойцовой задержали правоохранительные органы. 5 июня суд арестовал Бойцову, обвиняемую в пособничестве в присвоении и растрате и легализации преступных денег, на два месяца.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Опоздают электрички из Бердска из-за ремонта пути Ночной «гонщик» на «Москвиче» разворотил ливнёвку в Бердске Брошенная строительная площадка в Раздольном в Бердске представляет реальную угрозу

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика