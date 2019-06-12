«Это рейдерский захват»: написал Путину задержанный экс-директор клиники Мешалкина в Новосибирске

Задержанный по подозрению в растрате в крупном размере известный кардиохирург, бывший директор медцентра им. Мешалкина Минздрава РФ Александр Караськов из больницы написал открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором заявил о своей невиновности, передает РИА Новости.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщили, что в отношении Караськова возбудили уголовное дело по статье о присвоении и растрате в крупном размере. Центральный районный суд Новосибирска в среду вернул следствию ходатайство об аресте обвиняемого по статье УК РФ «Присвоение или растрата» Караськова в связи с его недоставкой в суд. Ранее его дочь сообщила, что после задержания мужчине стало плохо и он находится в кардиореанимации одной из горбольниц.

«События, которые произошли со мною, не укладываются в моем понимании. Я являюсь законопослушным гражданином Российской Федерации и горжусь тем, что судьба предоставила мне возможность быть полезным нашему великому государству. Всю свою жизнь я посвятил спасению жизней граждан. Никаких преступлений я не совершал», — говорится в письме, копию которого предоставили в адвокатском кабинете защитника врача Виктора Салапанова, уточнив, что оно направлено в СМИ и администрацию президента РФ.

Караськов пишет, что на протяжении всей его работы в медцентре им. академика Е.Н. Мешалкина он неоднократно сталкивался с попытками его дискредитации и отстранения от руководства, а в конце 2017 года «заинтересованными лицами» были инициированы проверки хозяйственной деятельности клиники, по итогам которых в начале 2019 года было возбуждено уголовное дело против его заместителя Евгения Покушалова. Караськов заявляет, что медцентр в 2015-2017 годах закупал расходные материалы исключительно по рыночным, а в ряде случаев и ниже рыночных, ценам.

«Несмотря на это в феврале 2019 года правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело, по которому был арестован мой заместитель по научной и экспериментальной деятельности Покушалов Е.А., не имеющий никакого отношения к финансовой и закупочной деятельности Центра. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили непроверенные данные из “интернета” о прибыли поставщиков Центра, и на всю страну объявили о хищениях в Центре на значительные суммы.

Министерство здравоохранения РФ, по непонятным мне причинам, не сочло нужным объективно проверить положение дел в Центре по предполагаемым нарушениям», — утверждает Караськов.

Он попросил президента разобраться и «найти справедливость», чтобы клиника Мешалкина не повторила путь НИИТО. После череды судов в отношении экс-директора НИИТО из института уволилось много сотрудников и сократилось число операций, утверждает бывший руководитель клиники Мешалкина.

Караськов отмечает, что 16 мая 2019 года его вызвали в Минздрав и предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию, а потом лишили права заниматься хирургической и руководящей работой.

«В следственном изоляторе у меня случился сердечный приступ. В результате данных событий я оказался в реанимации, прикованный наручниками в кровати, под охраной трёх сотрудников полиции.

Цепь вышеуказанных событий свидетельствует о фактическом рейдерском захвате Центра, в целях возможного контроля финансовых бюджетных потоков. В настоящее время “новое” руководство Центра активно меняет руководящий состав и фактически разрушает систему обеспечения Центра расходными материалами», — уверен экс-директор клиники Мешалкина.

Он добавляет, что из-за этих событий устранили поставщиков медпрепаратов, которые «добросовестно обеспечивали» клинику для успешной работы и лечения пациентов.

«Я не могу равнодушно смотреть на то, как разрушается деятельность Центра, призванного спасать жизни людей. В наш Центр за помощью обращаются больные со всей России и других стран. Если события будут развиваться так и далее, Центр постигнет судьба ФГБУ Новосибирский НИИТО им. Л. Я. Цивьяна Минздрава России. После многочисленных проверок в НИИТО число операций, проведённых знаменитым институтом, сократилось с 17 000 до 1500. Большая часть высококлассных специалистов из НИИТО уволилось. Гражданам России просто некуда будет обратиться за квалифицированной помощью.

Уважаемый Владимир Владимирович, в сложившейся ситуации я не вижу другого пути найти справедливость, кроме как обратиться к Вам. Прошу Вас о защите профессионалов, которые очень нужны России», — просит Александр Караськов.

В мае Минздрав РФ снял Караськова с должности директора медицинского центра. Позже он добровольно сдал мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области, объяснив это неучтенным в декларации о доходах и имуществе жилым домом. 3 июня его вместе с супругой Ириной Бойцовой задержали правоохранительные органы. 5 июня суд арестовал Бойцову, обвиняемую в пособничестве в присвоении и растрате и легализации преступных денег, на два месяца.