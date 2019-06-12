КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам комнату Ленина 44
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Опоздают электрички из Бердска из-за ремонта пути

«Это рейдерский захват»: написал Путину задержанный экс-директор клиники Мешалкина в Новосибирске

В топ самых закредитованных регионов России вошла Новосибирская область

Пьяных водителей ловят с 12 июня на дорогах Бердска

WhatsApp хочет судиться со своими пользователями

Колокольцев освободил от уголовной ответственности журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня

Массово застряли в лифтах из-за отключения света жители Бердска

30 лет тюрьмы грозит за отмывание и растрату денег экс-полицейским Бердска

Умер в старом холодильнике 8-летний мальчик в Саратовской области

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


В топ самых закредитованных регионов России вошла Новосибирская область

Общий размер кредитного портфеля по региону на начало года составил 324,6 млрд рублей. Это почти 40% всей суммы денежных доходов всех жителей области.

12.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В топ самых закредитованных регионов России вошла Новосибирская область

В первом квартале банки выдали новосибирцам ипотечных кредитов на сумму 14,1 млрд руб.

По данным Центробанка, ипотечный кредитный портфель жителей Новосибирской области за год вырос на четверть, и к апрелю достиг 162 млрд руб. Он продолжил рост по суммам и в текущем году: в первом квартале банки выдали новосибирцам ипотечных кредитов на сумму 14,1 млрд руб. Это на 13% больше показателей прошлого года, передает РБК.

В целом за 2018 год рост выдач кредитов физлицам вырос на 78 млрд руб. (почти на 41%). Общий размер кредитного портфеля по региону на начало года — 324,6 млрд руб. Это почти 40% от общей суммы денежных доходов всех жителей области. При этом реальные располагаемые доходы населения региона, согласно данным Новосибирскстата, падают пять лет подряд.

Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. В целом 55% российских заемщиков не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности, приходят к выводу эксперты Всемирного банка. Почти трети опрошенных, исходя из их финансового положения, не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас. Еще четверть заемщиков банк считает уязвимыми: при изменении макроэкономической ситуации или снижении дохода им будет трудно выплачивать кредит.

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова ранее сообщала, что совокупный уровень долговой нагрузки населения (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) на конец марта, в среднем по стране, составлял 9,9%, что близко к рекордным показателям.

По данным Национального бюро кредитных историй, среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) в Новосибирской области составляет 25,6%, что выше среднероссийских показателей.

По итогам исследования, Новосибирская область входит в двадцатку самых закредитованных регионов России.

Президент СРО «Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств» НАПКА Эльман Мехтиев отметил, что при довольно высоких темпах прироста кредитного портфеля ситуация соответствует общероссийской тенденции.

По наблюдениям Мехтиева, на ипотечное кредитование в регионе приходится порядка 50% от общего портфеля — в абсолютном денежном выражении он достигает на 1 апреля 162 млрд. руб. «Если мы обратим внимание на чистый объем выданных денег на покупку недвижимости в помесячной разбивке с начала года, а не на общий портфель, то увидим несколько отличную тенденцию и более медленный прирост за год — около 10%», — отмечает эксперт.

За 3 месяца 2019 года банки выдали 14,1 млрд руб. на покупку жилья в Новосибирской области против 12,5 млрд руб. годом ранее. «Как наглядно видно из статистики ЦБ, рост рынка происходит не за счет резкого увеличения количества клиентов, желающих купить жилье, а больше за счет роста среднего чека, связанного с общим повышением цен на недвижимость», — комментирует ситуацию глава НАПКА.

Так, в прошлом году за три месяца новосибирцы оформили около 7 тыс. кредитов, в этом — чуть более 6 тыс., а средний чек вырос на 20%. «Перспективы рынка кредитования зависят от событий, влияющих на него — инфляция, уровень безработицы, доходы, ставки, — рассуждает Мехтиев. — Купить недвижимость без использования кредитных средств для 95% населения не представляется возможным. Возможно откладывать столь крупные приобретения, но делать это вечно нереально. Поэтому подобное незначительное снижение интереса граждан к продукту можно назвать лишь временным явлением».

Эксперт считает, что в регионе нет предпосылок для беспокойства. Несмотря на рост кредитования, объем просроченной задолженности с учетом ипотеки показывает снижение. За годовой период она упала на 11,7% — до 17,3 млрд руб. При этом доля просроченной задолженности составляет 5,1% при среднероссийском уровне в 4,8%. По оценкам НАПКА, она продолжит снижение как за счет рефинансирования ранее выданных кредитов, так и за счет постепенного погашения текущих долгов. «Свою, пусть и небольшую роль, могут сыграть и «ипотечные каникулы», которые начнут действовать к концу текущего года», — уверен Мехтиев.

Глава Сибирского ГУ Центробанка Николай Морев отмечал, что рост кредитного портфеля по региону сопровождается хоть и небольшим, но снижением доли просрочки. Сейчас она менее 7%. «Несмотря на высокие темпы кредитования, задолженность по кредитам остается ниже суммы банковских вкладов, — отметил Морев. — А значит, население сохраняет статус нетто-донора ресурсов для банковского сектора».

«Общая закредитованность населения в регионе достаточно высокая, то есть емкость рынка ограничена, — уверена управляющая филиалом «Сибирский» банка «ФК Открытие» Ирина Демчук. — Однако рост рынка возможен за счет рефинансирования кредитов. Как частный клиент, так и юрлица ищут более дешевые ставки, более эффективные продукты и условия».


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Опоздают электрички из Бердска из-за ремонта пути Ночной «гонщик» на «Москвиче» разворотил ливнёвку в Бердске Брошенная строительная площадка в Раздольном в Бердске представляет реальную угрозу

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика