В топ самых закредитованных регионов России вошла Новосибирская область

По данным Центробанка, ипотечный кредитный портфель жителей Новосибирской области за год вырос на четверть, и к апрелю достиг 162 млрд руб. Он продолжил рост по суммам и в текущем году: в первом квартале банки выдали новосибирцам ипотечных кредитов на сумму 14,1 млрд руб. Это на 13% больше показателей прошлого года, передает РБК.

В целом за 2018 год рост выдач кредитов физлицам вырос на 78 млрд руб. (почти на 41%). Общий размер кредитного портфеля по региону на начало года — 324,6 млрд руб. Это почти 40% от общей суммы денежных доходов всех жителей области. При этом реальные располагаемые доходы населения региона, согласно данным Новосибирскстата, падают пять лет подряд.

Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. В целом 55% российских заемщиков не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности, приходят к выводу эксперты Всемирного банка. Почти трети опрошенных, исходя из их финансового положения, не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас. Еще четверть заемщиков банк считает уязвимыми: при изменении макроэкономической ситуации или снижении дохода им будет трудно выплачивать кредит.

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова ранее сообщала, что совокупный уровень долговой нагрузки населения (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) на конец марта, в среднем по стране, составлял 9,9%, что близко к рекордным показателям.

По данным Национального бюро кредитных историй, среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) в Новосибирской области составляет 25,6%, что выше среднероссийских показателей.

По итогам исследования, Новосибирская область входит в двадцатку самых закредитованных регионов России.

Президент СРО «Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств» НАПКА Эльман Мехтиев отметил, что при довольно высоких темпах прироста кредитного портфеля ситуация соответствует общероссийской тенденции.

По наблюдениям Мехтиева, на ипотечное кредитование в регионе приходится порядка 50% от общего портфеля — в абсолютном денежном выражении он достигает на 1 апреля 162 млрд. руб. «Если мы обратим внимание на чистый объем выданных денег на покупку недвижимости в помесячной разбивке с начала года, а не на общий портфель, то увидим несколько отличную тенденцию и более медленный прирост за год — около 10%», — отмечает эксперт.

За 3 месяца 2019 года банки выдали 14,1 млрд руб. на покупку жилья в Новосибирской области против 12,5 млрд руб. годом ранее. «Как наглядно видно из статистики ЦБ, рост рынка происходит не за счет резкого увеличения количества клиентов, желающих купить жилье, а больше за счет роста среднего чека, связанного с общим повышением цен на недвижимость», — комментирует ситуацию глава НАПКА.

Так, в прошлом году за три месяца новосибирцы оформили около 7 тыс. кредитов, в этом — чуть более 6 тыс., а средний чек вырос на 20%. «Перспективы рынка кредитования зависят от событий, влияющих на него — инфляция, уровень безработицы, доходы, ставки, — рассуждает Мехтиев. — Купить недвижимость без использования кредитных средств для 95% населения не представляется возможным. Возможно откладывать столь крупные приобретения, но делать это вечно нереально. Поэтому подобное незначительное снижение интереса граждан к продукту можно назвать лишь временным явлением».

Эксперт считает, что в регионе нет предпосылок для беспокойства. Несмотря на рост кредитования, объем просроченной задолженности с учетом ипотеки показывает снижение. За годовой период она упала на 11,7% — до 17,3 млрд руб. При этом доля просроченной задолженности составляет 5,1% при среднероссийском уровне в 4,8%. По оценкам НАПКА, она продолжит снижение как за счет рефинансирования ранее выданных кредитов, так и за счет постепенного погашения текущих долгов. «Свою, пусть и небольшую роль, могут сыграть и «ипотечные каникулы», которые начнут действовать к концу текущего года», — уверен Мехтиев.

Глава Сибирского ГУ Центробанка Николай Морев отмечал, что рост кредитного портфеля по региону сопровождается хоть и небольшим, но снижением доли просрочки. Сейчас она менее 7%. «Несмотря на высокие темпы кредитования, задолженность по кредитам остается ниже суммы банковских вкладов, — отметил Морев. — А значит, население сохраняет статус нетто-донора ресурсов для банковского сектора».

«Общая закредитованность населения в регионе достаточно высокая, то есть емкость рынка ограничена, — уверена управляющая филиалом «Сибирский» банка «ФК Открытие» Ирина Демчук. — Однако рост рынка возможен за счет рефинансирования кредитов. Как частный клиент, так и юрлица ищут более дешевые ставки, более эффективные продукты и условия».