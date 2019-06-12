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WhatsApp хочет судиться со своими пользователями

Речь идет о неправомерном использовании мессенджера — автоматической или массовой рассылке сообщений, а также об использовании приложения не в личных целях.

12.06.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
 

WhatsApp хочет судиться со своими пользователями

Кое-кто может остаться без популярного мессенджера

Руководство мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, будет подавать судебные иски против компаний, неправомерно использующих платформу в своих интересах и в обход норм безопасности мессенджера. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном во вторник на ее сайте, передает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, «с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать законные меры против тех, кто, по мнению компании, непосредственно осуществляет или способствует неправомерному использованию [мессенджера]». К таким действиям, согласно заявлению компании, относятся «автоматическая или массовая рассылка сообщений, а также использование [WhatsApp] не в личных целях».

В WhatsApp подчеркнули, что поводом для судебного иска может стать не только выявление неправомерных действий специалистами самой компании, но и сторонняя информация. К такого рода сведениям руководство мессенджера относит заявления тех или иных компаний о том, что они имеют доступ к использованию WhatsApp, нарушающему правила его эксплуатации.

 


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