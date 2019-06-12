Опоздают электрички из Бердска из-за ремонта пути
«Это рейдерский захват»: написал Путину задержанный экс-директор клиники Мешалкина в Новосибирске
В топ самых закредитованных регионов России вошла Новосибирская область
Пьяных водителей ловят с 12 июня на дорогах Бердска
WhatsApp хочет судиться со своими пользователями
Колокольцев освободил от уголовной ответственности журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня
Массово застряли в лифтах из-за отключения света жители Бердска
30 лет тюрьмы грозит за отмывание и растрату денег экс-полицейским Бердска
Умер в старом холодильнике 8-летний мальчик в Саратовской области