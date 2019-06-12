Фальшивые сигареты появились в Бердске

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— Информация для тех, кто курит. В Бердске появились фальшивые сигареты «Максим». Купил такую пачку в киоске на вокзале. В них всё, что угодно, но не табак. Трубки набиты так, что не продуть. Фильтр лакированный. Как отличить при покупке: отсутствует объёмное тиснение букв «Максим».