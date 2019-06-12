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Умерев во время операции, больная раком воскресла в морге

Кто-нибудь слышал об истории Клавдии Устюжаниной?

12.06.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Алексей:

— Обращаюсь к пожилым читателям. Наткнулся на статью. Кто-нибудь слышал об этой истории в юности? Я слышал неоднократно. Речь идет о Клавдии Устюжаниной, которой поставили диагноз рак. Умерев на операционном столе, она через несколько дней воскресла в морге.
https://zen.yandex.ru/media/nikolaeva/ona-voskresla—v-morge-5cb0492b98c4c200b30c1bea


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    В Барнауле дело было, лет тридцать назад.

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