Умерев во время операции, больная раком воскресла в морге

В рубрику «Сообщи свою новость» написал

— Обращаюсь к пожилым читателям. Наткнулся на статью. Кто-нибудь слышал об этой истории в юности? Я слышал неоднократно. Речь идет о Клавдии Устюжаниной, которой поставили диагноз рак. Умерев на операционном столе, она через несколько дней воскресла в морге.

https://zen.yandex.ru/media/nikolaeva/ona-voskresla—v-morge-5cb0492b98c4c200b30c1bea