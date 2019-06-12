Канада примет беженцев из Кузбасса после их выезда за пределы России

Канада сможет рассмотреть вопрос о предоставлении статуса беженцев жителям российского города Киселевска, которые попросили об этом премьер-министра страны Джастина Трюдо, только после того, как они покинут Россию. Об этом сообщили «МБХ медиа» в пресс-службе министерства гражданства и иммиграции Канады.

«Для рассмотрения вопроса о переселении в Канаду лица должны быть беженцами по Конвенции, как это определено в Законе об иммиграции и защите беженцев. Беженец по Конвенции — это лицо, которое находится за пределами своей страны и из-за обоснованного страха преследования не желает в нее возвращаться», — говорится в ответе пресс-службы.

Представитель министерства отметил, что статус беженца в Канаде можно получить при преследовании из-за расовой принадлежности, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

В пресс-службе подчеркнули, что решение о предоставлении статуса беженцев лицам, которые могли быть затронуты изменением климата, как в случае с жителями Киселевска, принимается на индивидуальной основе.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Киселевска Кемеровской области опубликовали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором попросили предоставить им статус беженцев в Канаде.

Киселевцы пожаловались на плохую экологию из-за угольных разрезов, высокий уровень онкологических заболеваний и «невыносимые условия жизни» в целом. При этом они рассказали, что получают зарплату на уровне прожиточного минимума и не могут продать свое жилье и переехать в другие регионы России, так как их дома стоят дешево, и покупать их никто не хочет из-за «ужасной экологии».

В Киселевске девять открытых угольных разрезов находятся в непосредственной близости от домов большинства из 90 тысяч жителей города.