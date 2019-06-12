Канада примет беженцев из Кузбасса после их выезда за пределы России
Киселевцы пожаловались на «невыносимые условия жизни» премьер-министру Канады и попросили убежища. Их просьбу рассмотрели.
12.06.2019Фото: Из видеоролика «Черный снег. Киселевск» «Радио Абажур»/ YouTube5 коммент.
Снег в Киселевске черный из-за угольных разрезов
Канада сможет рассмотреть вопрос о предоставлении статуса беженцев жителям российского города Киселевска, которые попросили об этом премьер-министра страны Джастина Трюдо, только после того, как они покинут Россию. Об этом сообщили «МБХ медиа» в пресс-службе министерства гражданства и иммиграции Канады.
«Для рассмотрения вопроса о переселении в Канаду лица должны быть беженцами по Конвенции, как это определено в Законе об иммиграции и защите беженцев. Беженец по Конвенции — это лицо, которое находится за пределами своей страны и из-за обоснованного страха преследования не желает в нее возвращаться», — говорится в ответе пресс-службы.
Представитель министерства отметил, что статус беженца в Канаде можно получить при преследовании из-за расовой принадлежности, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
В пресс-службе подчеркнули, что решение о предоставлении статуса беженцев лицам, которые могли быть затронуты изменением климата, как в случае с жителями Киселевска, принимается на индивидуальной основе.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Киселевска Кемеровской области опубликовали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором попросили предоставить им статус беженцев в Канаде.
Киселевцы пожаловались на плохую экологию из-за угольных разрезов, высокий уровень онкологических заболеваний и «невыносимые условия жизни» в целом. При этом они рассказали, что получают зарплату на уровне прожиточного минимума и не могут продать свое жилье и переехать в другие регионы России, так как их дома стоят дешево, и покупать их никто не хочет из-за «ужасной экологии».
В Киселевске девять открытых угольных разрезов находятся в непосредственной близости от домов большинства из 90 тысяч жителей города.
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Ишь чего удумали в Канаду свалить >:o
Непущать!!!!!! Не всё так плохо в прекрасном Киселёвске. Ну да, Кемеровская область не подарок, экология, нищета, бесперспективность, но, зато это Родина-мать! Прекрасная Россия! Как можно её не любить и хотеть уехать в бездуховную Канаду
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Наверняка, никто из них никуда уезжать и не собирается, но единственный способ привлечь внимание к себе и к проблеме — громко заявить о ней. Хороший, умный ход. Теперь не отвертишься. Если об этом задать вопрос на «Прямой линии с Путиным»….
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Классно, у нас тоже куча друзей ищет куда свалить из этой перспективной страны….
Отмашку дали…делать тут нечего
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В Польше, Германии, Италии, Великобритании закрываются шахты, остаются пустыми целые города — и чё?! Уголь становится невыгодным топливом для жизни. Бывает.
В США вон Детройт — бывшая столица автомобилестроения, опустел! И никто не орёт. Может и киселёвцам не обязательно было истерики устраивать?
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Ага. Им для того, чтобы оттуда даже просто выехать семьями с 4 детьми, нужно или спонсоров искать или жилье продать по цене билетов на самолет. И выехать куда нибудь в Монголию. Тогда может быть всё получится.
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