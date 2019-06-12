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Пьяных водителей ловят с 12 июня на дорогах Бердска

Во время рейда «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД по всей Новосибирской области несут службу в усиленном режиме.

12.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пьяных водителей ловят с 12 июня на дорогах Бердска

В Бердске патрулируют сотрудники областной ГИБДД

С 12 по 17 июня на территории Новосибирской области пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Он направлен на пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В операции примут участие сотрудники подразделений дорожно-патрульной службы региональной ГИБДД, которые будут нести службу в усиленном режиме.

— Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком от полутора до трех лет, а также штраф в сумме 30 тысяч рублей. Госавтоинспекция напоминает, что невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет за собой лишение права управления на тот же срок. Если же водитель не имеет или уже лишен водительских прав и отказывается от прохождения медицинского освидетельствования, он подлежит аресту сроком до 15 суток, — напомнили в .управлении ГИБДД по Новосибирской области.


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