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Опоздают электрички из Бердска из-за ремонта пути

Изменится расписание 29 пригородных электропоездов, в том числе курсирующих через станцию Бердск.

12.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Опоздают электрички из Бердска из за ремонта пути

Железнодорожники просят заранее выяснять расписание электричек в Бердске

Расписание ряда пригородных поездов изменится в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в связи с ремонтом пути, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе компании.

С 19 июня 2019 года в связи с проведением работ по ремонту пути на перегоне Инская – Крахаль изменится расписание ряда пригородных поездов. Корректировка во времени следования составит от 1 до 37 минут.

Изменения коснутся 29 электропоездов, курсирующих по маршрутам Курундус – Новосибирск, Жеребцово – Новосибирск, Бердск – Новосибирск, Черепаново – Новосибирск, Изынский – Новосибирск, Новосибирск – Тогучин, Буготак – Новосибирск, Восточная – Новосибирск.

В частности, в период с  20 по 25 июня (включительно):

– №6604 Бердск – Новосибирск, отправление в 6:51 (по расписанию), со станции Иня (отправление в 7:36) следование на 5 минут позже до станции Новосибирск-Главный (прибытие в 7:58);

– №6640 Бердск – Новосибирск, отправление в 7:15 (по расписанию), с о.п. Речной вокзал (отправление в 7:58) следование на 4 минуты позже до станции Новосибирск-Главный (прибытие в 8:06);

– №6612 Черепаново – Новосибирск, отправление в 13:57 (по расписанию), со станции Иня (отправление в 16:15) следование на 4 минуты позже до станции Новосибирск-Главный (прибытие в 16:37);

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).


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