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Запретить уничтожение пригодных продуктов хочет Роспотребнадзор

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Запретить уничтожение пригодных продуктов хочет Роспотребнадзор

Кроме того, предложено определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов.

12.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Запретить уничтожение пригодных продуктов хочет Роспотребнадзор

Не все, что просрочено, несъедобно

Роспотребнадзор выступил с предложением запретить на законодательном уровне уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов. Об этом ведомство заявило в ходе специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 20 марта.

«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в документе, опубликованном на сайте СПЧ во вторник, 11 июня.

Кроме того, предложено определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов. Уточняется, что специальное заседание было посвящено вопросам предотвращения образования отходов, а также успешной реализации национального проекта «Экология».

Рекомендации СПЧ по итогам заседания будут опубликованы в ближайшее время.

Источник: Известия


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