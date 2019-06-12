Забраковала проект продления метро в Новосибирске Главгосэкспертиза

По плану строительство новосибирской подземки подразумевает продление Дзержинской линии от «Золотой нивы» и строительство станций «Гусинобродская» и «Молодежная», а также электродепо «Волочаевское». Проектирование объекта проводилось шесть лет назад, по данным сайта госзакупок, стоимость комплекса проектов в ценах 2013 года составила более 400 млн руб. Уже более года Новосибирск не может завершить комплекс работ по актуализации проектной документации: без заключения Главгосэкспертизы сложно вести переговоры по выделению средств из федерального бюджета.

«Нам пришлось несколько изменить планы, мы надеялись в первую очередь продвигать продление Дзержинской линии метро, но, как вы знаете, там возникли серьезные проблемы с актуальностью проектно-сметной документации, которая была разработана в 2013 году, ее фактически нужно перерабатывать полностью», — отмечал в середине февраля глава региона Андрей Травников.

Что не понравилось Главгосэкспертизе

Для рассмотрения в ведомство в прошлом году были представлены два документа. Первый — на проверку сметной стоимости по объекту «Участок продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское». Второй документ — «Корректировка проекта второго пускового комплекса второй очереди метрополитена в составе станции «Золотая Нива» и перегоном до станции «Березовая роща». При проверке были выявлены замечания, о которых в РБК Новосибирск рассказали в ведомстве.

В первом проекте отсутствовало наименование объекта, а также предельная сметная стоимость. Документация, представленная в электронном виде, не соответствовала требованиям. «Несоответствие форматов электронных документов указанным требованиям не позволяет осуществить внесение корректных сведений в Единый государственный реестр заключений экспертизы», — пояснили в ведомстве. Недочеты можно было устранить в течение месяца с момента получения уведомления о них.

«Выявленные недостатки не были устранены заявителем в установленный срок, поэтому проверка достоверности определения сметной стоимости не могла быть проведена», — указано в ответе Главгосэкспертизы.

По второму проекту было вынесено семь замечаний: данные в заявлении не корреспондировались с материалами, не были представлены: согласованная проектная документация; результаты инженерных изысканий; документы на земельный участок, где будет проводиться строительство; предельная сметная стоимость. «Эти замечания также не были устранены заявителем в установленный срок, поэтому экспертиза не могла быть проведена. Повторно документация в учреждение не представлялась», — сообщили в ведомстве.

В июне прошлого года было рабочее совещание с представителями МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) и «Проектным институт «МТ-Транспроект». На встрече были представители мэрии Новосибирска. «Работники Главгосэкспертизы России детально разъяснили требования действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок представления документации в Учреждение», — рассказали в пресс-службе учреждения.

В августе прошлого мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что замечания к проекту устранены. «Пройти Госглавэкспертизу мы рассчитываем в первом квартале 2019 года», — говорил мэр. В начале февраля стало известно, что Главгосэкспертиза снова нашла в документах недочеты, в томчисле потребовала направить документацию в другом формате. В мэрии 7 февраля сообщили, что эти документы в Москву предоставят «до конца текущей недели».

На запрос РБК Новосибирск о текущем состоянии дел в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска пояснили, что в середине мая УЗСПТС разработала и согласовала «дорожную карту» по дальнейшему проектированию и актуализации проектно-сметной (либо только сметной) документации.

«Актуализированный проект на строительство участка продления Дзержинской линии метрополитена будет передаваться на государственную экспертизу в июле 2019 года», — указано в ответе мэрии.

Проблемы с Красноярском

Проект продления Дзержинской ветки метро выполнила компания ООО «Красноярскметропроект» в 2013 году. Мэрия объясняла проблемы с проектом частичной утратой проектной документации в электронном виде. Чиновники сообщали, что, в связи с прекращением в 2010 году господдержки развития новосибирского метро из федерального бюджета, первоначально не планировали «дорогостоящую корректировку получившей в 2013 году положительное заключение государственной экспертизы технической части проекта» и надеялись обойтись силами УЗСПТС. После этого Главгосэкспертиза «затребовала в полном объеме актуализированную документацию, не ограничившись наличием имеющегося положительного заключения по технической части проекта и результатам инженерных изысканий».

В мае стало известно, что мэрией Новосибирска рассматривалась возможность командировки сотрудников УЗСПТС в ООО «Красноярскметропроект».

«Командирование специалистов-проектировщиков МУП «УЗСПТС» в Красноярск было намечено на июнь текущего года. Однако генеральный директор ООО «Красноярскметропроект» вопреки ранее достигнутой договоренности сообщил, что доступ к их электронному архиву сторонними организациями невозможен», — сообщили в мэрии.

РБК Новосибирск удалось связаться с главой «Красноярскметропроект» Вячеславом Медяником. Директор пояснил, что готов к сотрудничеству, но коллегами из Новосибирска не определена форма взаимодействия.

«Пускать сторонних специалистов за свои компьютеры мы не готовы. Но отвечать на их запросы и предоставлять им необходимую информацию мы можем. Понимаете, у нас в компьютерах содержится документация на сумму около 400 млн руб., поэтому наше решение понятно», — сообщил Медяник.

Строительство новосибирской подземки подразумевает продление Дзержинской и Ленинской линий. На Дзержинской планируется построить станции «Гусинобродская» и «Молодежная», а также электродепо «Волочаевское». Ленинскую линию хотят развивать от станции метро «Площадь Маркса» до площади Станиславского, где планируется построить одноименную станцию. В районе жилмассива «Горский», к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года построят станцию «Спортивная». Общая стоимость всех проектов в начале этого года оценивалась в 26 млрд руб.

Источник: nsk.rbc.ru