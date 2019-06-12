КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам комнату Ленина 44
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Новыми пистолетами «Удав» вооружают российскую армию

Навальный нашел недвижимость на сотни миллионов рублей у семьи сотрудника ФСБ из дела Голунова

Медведев предсказал 4-дневную рабочую неделю всему миру

Забраковала проект продления метро в Новосибирске Главгосэкспертиза

Жара до 28 градусов ожидается в Бердске

Пособие на детей платить до 18 лет предложил глава Минтруда

Шорты из патриотической коллекции Тимати нашли на Aliexpress

Запретить уничтожение пригодных продуктов хочет Роспотребнадзор

Канада примет беженцев из Кузбасса после их выезда за пределы России

Отобравший мобильник у 9-летнего мальчика пьяный грабитель в Бердске привлечен по статье УК

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Пособие на детей платить до 18 лет предложил глава Минтруда

Максим Топилин отметил, что после трехлетнего возраста существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, но это пособие очень низкое.

12.06.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Пособие на детей платить до 18 лет предложил глава Минтруда

Максим Топилин

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Еще один очень важный момент: мы сосредоточили материальную поддержку семей в возрасте ребенка до трех лет. После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое < …> Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать», — сказал Топилин на пленарной сессии «Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?».

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бердский театр «Балаганчик» стал лучшим на фестивале «Золотая рыбка» Новыми пистолетами «Удав» вооружают российскую армию Фильм об увлекательном путешествии по реке Кия сняли подростки Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика