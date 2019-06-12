Пособие на детей платить до 18 лет предложил глава Минтруда

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Еще один очень важный момент: мы сосредоточили материальную поддержку семей в возрасте ребенка до трех лет. После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое < …> Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать», — сказал Топилин на пленарной сессии «Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?».

Источник: ТАСС