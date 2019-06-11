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Колокольцев освободил от уголовной ответственности журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято», — сказал министр МВД. (ВИДЕО)

11.06.2019 Фото: epa/vostock-photo 2 коммент.
 
Колокольцев освободил от уголовной ответственности журналиста Медузы Ивана Голунова

Колокольцев объявил о решении освободить Голунова от ответственности

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности, пишет Интерфакс.

«По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято», — сказал министр.

Незадолго до объявления этого решения адвокат Голунова Сергей Бадамшин сказал «Интерфаксу», что его повезли из дома в следственное управление ГУ МВД Москвы для следственных действий.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские из УВД по Западному административному округу Москвы задержали в центре города 6 июня. В пресс-службе городского главка полиции заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. Его обвинили в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствие попросило его арестовать. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест.

Голунов вину не признал. Он высказал мнение, что его преследование связано с публикациями о похоронном бизнесе, за которые он раньше получал угрозы. Его защита допустила, что наркотики могли ему подбросить, и указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских. Также журналист пожаловался на избиение в отделе полиции после задержания.

Также вопросы вызвала публикация на сайте ГУ МВД Москвы фотографий из подпольной нарколаборатории, про которые пресс-служба главка сначала утверждала, что все они были сделаны у Голунова дома. Впоследствии выяснилось, что в его квартире был сделан только один из девяти опубликованных снимков.

Вечером 10 июня стало известно, что материалы дела истребовала Генпрокуратура для проверки. Генпрокурор Юрий Чайка пообещал взять дело на личный контроль, рассказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Журналистское сообщество выступило в поддержку Голунова. На Петровке, 38 и у Никулинского суда с 8 июня проходили пикеты в защиту журналиста. Акции в его поддержку проходили также в других городах и странах, за него заступались организации и отдельные общественные деятели. 10 июня три основных деловых ежедневных газеты, РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» вышли с единым оформлением и слоганом «Я/Мы Иван Голунов».

Сторонники Голунова запланировали на 12 июня несанкционированное шествие в его поддержку в центре Москвы. В мэрии сначала предложили организаторам договориться, а затем пообещали, что будут жаловаться на них в прокуратуру.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Что и требовалось, сейчас всё полицейское начальство будет перепихивать вину с одного на другого за плохо сработанный фальсификат. А может это под Колокольцева подкоп? А журналиста использовали втёмную, как наживку?

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    • Аноним

      то что использовали, без сомнений.
      выигравшие тоже понятны.
      а дальше, выводы каждый сам сделать может

      Thumb up 1 Thumb down 0

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