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Массово застряли в лифтах из-за отключения света жители Бердска

ЧП произошло в Микрорайоне. Энергетики восстанавливают электроснабжение, лифтовая компания эвакуирует запертых в лифтах людей.

11.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Массово застряли в лифтах из за отключения света жители Бердска

Заменой лифтов в Бердске занимается «Сибирская лифтовая компания»

Вечером во вторник, 11 июня,в Бердске произошло ЧП. Около 19 часов в некоторых многоэтажках Микрорайона погас свет. И люди застряли в лифтах, в том числе, как говорят очевидцы, с детьми. Звонки о помощи поступают не только в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», но и в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

— Произошло аварийное отключение света. Лифтовая компания знает. Всех освободят, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу Логунов.

По его словам, массовости нет, но в нескольких домах действительно из-за отключения света лифты остановились с людьми внутри.

— В ближайшее время включат. Ул. Лунную, например, уже подключили. Скоро вернут электроснабжение и в другие дома в районе ДК «Родина», — пояснил представитель ЕДДС.

В диспетчерской «Сибирской лифтовой компании», которая обслуживает подъемники в бердских многоэтажках, сообщили, что «произошло три застревания».

— Людей освободили в течение получаса. Всех эвакуировали, — рассказала дежурный диспетчер СЛК.

Обесточенными оказались высотные дома с лифтами: ул. Лунная, 14, Микрорайон, 16А, 41, 42,46, 46А, 48А, 50, 49А, ул. Рогачева, 24, 20А, 22.

Застрявших в лифтовых кабинах людей освободили сотрудники СЛК с помощью специальных ключей. Никто не пострадал.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    диверсия что ли? Что (или кто) явилось причиной отключения? Опять тайна за семью печатями? Виновных в студию! 8)

    Thumb up 2 Thumb down 0

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