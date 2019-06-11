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Прорвало: Отключат холодную и горячую воду в 6 многоквартирных домах Бердска

Воду привезут в цистерне. Кроме того, из-за дефекта на водоводе на ул. Ленина без горячей воды останутся 5 домов и два детских сада 13 июня.

11.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Прорвало: Отключат холодную и горячую воду в 6 многоквартирных домах Бердска

Воду будут подвозить водовозкой

О порыве на водоводе у дома №116 на ул. Ленина в Бердске сообщил сегодня, 11 июня, муниципальный Комбинат бытовых услуг.

— В связи с устранением дефекта на водоводе диаметром 250 мм по адресу: ул. Ленина, 116, будет прекращена подача холодной и горячей воды у потребителей на ул. Ленина, 116, 118, 122, 126, 130, 134 и подача горячей воды от ЦТП-27Б (ул. Кирова, 1, 3, 5, ул. К. Маркса, 53, 57, детсады  №8 и 24), — уточнили в КБУ.

Воду отключат 13 июня с 9.00 до 17.00 ориентировочно. Подвоз воды будет организован.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Да сколько можно то уже ?
    Почему я должна платить эти уродам да еще и за отопление . Столько денег и уходит а у них вечно все ломается .

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  2. Аноним

    Когда горячую воду на микрорайоне дадут в районе Вымпела, как-то с 24 мая устали ждать

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