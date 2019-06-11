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Меня допрашивают по 112 — кто я и что, вы светофор почините!

Самое странное для меня… при звонке в 112 и сообщении об этом меня чуть не не допросили кто я да что я.. вдруг террорист… ага заминировал светофор

11.06.2019 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист Leonnz:
Здравствуйте, уважаемая редакция. Сегодня, уже как полдня светофор для пешеходов со стороны аптеки (Ленина-Горького) работает как попало. Самое странное для меня… при звонке в 112 и сообщении об этом меня чуть не не допросили кто я да что я.. вдруг террорист… ага заминировал светофор… люди очнитесь… да узнали вы кто я или нет.. проблему-то решали бы.. потому что утром бабушка по звуку пиликающему пошла — ее чуть не сбили.. а они… кто я да что.. если бы утром еще устранили… я звонил в 16 15 плюс минус с копейками…вот и думайте оперативность… что у них? нет датчиков что светофоры неисправны? Прям возмутило!


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Кончайте бредить: органы принимают официальные сообщения, а не анонимки всякие от нейпоймикого…

    Хотите заявить — представьтесь и заявляйте.
    А то хулиганов на самом деле немало — на все выезды не наездишься проверять.

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  2. Аноним

    Звонить нужно в соответсвующие службы, чтобы потом не было возмущений и такого потока сознания.

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