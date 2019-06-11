Меня допрашивают по 112 — кто я и что, вы светофор почините!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналистЗдравствуйте, уважаемая редакция. Сегодня, уже как полдня светофор для пешеходов со стороны аптеки (Ленина-Горького) работает как попало. Самое странное для меня… при звонке в 112 и сообщении об этом меня чуть не не допросили кто я да что я.. вдруг террорист… ага заминировал светофор… люди очнитесь… да узнали вы кто я или нет.. проблему-то решали бы.. потому что утром бабушка по звуку пиликающему пошла — ее чуть не сбили.. а они… кто я да что.. если бы утром еще устранили… я звонил в 16 15 плюс минус с копейками…вот и думайте оперативность… что у них? нет датчиков что светофоры неисправны? Прям возмутило!