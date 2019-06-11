Кредитовать из бюджета долги КБУ готова власть Бердска

В федеральном законе №161 определены виды заимствований, которые могут осуществлять муниципальные унитарные предприятия при условии согласования собственника имущества, указания объема и направления кредита. До сих пор в администрации Бердска такого порядка разработано не было.

— Чтобы устранить нарушения, власть города разработала порядок займа и согласовала его с подразделениями мэрии. Проект согласован на разных уровнях, в том числе и с Контрольно-счетной палатой города, — сообщила народным избранникам представитель управления экономического развития сегодня, 11 июня.

МУПы могут брать кредиты по договорам с банковскими организациями, в форме бюджетных заимствований и в форме размещения акций и облигаций. Кредиты будут размещаться и согласовываться в заявительном порядке. Депутаты обеспокоились тем, что в этой ситуации может возникнуть умысел на коррупцию.

— Здесь противоречие: с одной стороны бюджет принимается депутатами и мы решаем, на какую статью и сколько денег выделить. С другой стороны, муниципальное предприятие может взять кредит, минуя нас, — резюмировал депутат Владимир Голубев.

Однако специалист управления экономразвития заверила: бюджетный кредит пройдет через горсовет и сессию депутатов. Кроме того, до начала заимствования руководство КБУ должно предоставить все необходимые документы, чтобы «минимизировать риски и не прогореть». В документе прописали и контроль за расходованием денег, погашение кредита.

— Раньше КБУ закладывал муниципальное имущество, а мы это согласовывали на сессии. Сейчас эту функцию у нас убрали. Раньше мы хоть как-то контролировали их работу. А теперь они будут брать кредиты, закладывая котельную, ЦТП и прочее. Хорошо, если деньги будут возвращать, — подытожил спикер горсовета Валерий Бадьин.