ОПГ не получилось: улыбался после приговора экс-губернатор Республики Коми Вячеслав Гайзер

Уже почти четыре года назад экс-губернатора задержали, доставили в Москву, и тогда по ходу расследования вся страна узнала, как можно быть «эффективным руководителем». На хорошую жизнь Республике не хватало, чего не скажешь о самом Гайзере — ему хватало и на самолеты, и на десятки дорогих часов. В схемы, которые придумал бывший глава Коми, он втянул почти всю администрацию Республики. Сегодня они тоже получили свои приговоры.

На одной скамье подсудимых едва ли не все бывшее руководство республики Коми. На фоне 13 человек — чиновников, предпринимателей — экс-глава региона Вячеслав Гайзер даже здесь сумел выделиться: единственный, кто выезжая из СИЗО, надел рубашку. Обменивался шутками с адвокатами, вновь называл себя невиновным, но у прокуроров было полно доказательств. В результате он приговорен к 11 годам строгого режима и штрафу.

Гособвинение просило у суда более жесткое наказание для Вячеслава Гайзера — 21 год колонии строгого режима. Прокуроры настаивали, что именно бывший глава республики Коми организовал преступное сообщество, но по этой статье Гайзера суд в итоге оправдал. Впрочем, и без того его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, получении взяток и отмывании денег.

По данным уголовного дела, орудовали махинаторы в течение 10 лет, с 2005 по 2015 год. Используя служебное положение, по запутанным мошенническим схемам передавали прибыльные госпредприятия республики в частные руки. Так, в 2010 году были похищены 100% акций птицефабрики «Зеленецкая». Также исчезали деньги из Фонда поддержки инвестиционных проектов, что в сумме нанесло ущерб республике на 3,5 миллиарда рублей.

Попался Гайзер в сентябре 2015 года. Тогда жители региона удивились, в какой роскоши любил купаться их губернатор. Во время обысков были найдены счета на покупку двух самолетов стоимостью в несколько миллионов долларов при задекларированном годовом доходе в 5,5 миллионов рублей. А всего в рамках уголовного дела следователи изъяли более 60 килограммов ювелирных изделий, коллекцию из 150 эксклюзивных часов, а также документы на оффшорные компании.

«На всех уровнях власти задача участия в этой работе, причем участия в тесной связке с представителями правоохранительного блока, не снималась и сниматься не будет, и за ее неисполнение будет жесточайший спрос. Общество должно понимать, что неотвратимо именно наказание», — заявлял сам Вячеслав Гайзер.

В каком-то смысле этими словами Вячеслав Гайзер своих избирателей не обманул. В местах лишения свободы окажется и его предшественник на посту руководителя Республики Владимир Торлопов — его приговорили к 6,5 годам в общем режиме со штрафом в 500 тысяч рублей, а бывший замглавы региона Алексей Чернов будет отбывать девять лет колонии. Другие фигуранты дела также получили наказания — от семи лет заключения до пяти лет условно.



Источник: 1tv.ru