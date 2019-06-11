Полковнику Захарченко дали 13 лет колонии и 117 млн рублей штрафа

Суд назначил ему штраф в размере почти 118 млн рублей и лишил госнаград.

Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать подсудимого Захарченко виновным, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласила приговор судья Елена Абрамова.

Кроме того, суд назначил Захарченко штраф в размере 117 990 000 рублей и лишил его специального звания полковника и госнаград. Суд также лишил его права занимать руководящие должности в государственных органах на два года. Суд также учел проведенное подсудимым в СИЗО время.

Представители защиты Захарченко заявили, что обжалуют приговор в Мосгорсуде. «Согласно приговору, судья сочла Захарченко виновным по двум вменяемым пунктам обвинительного заключения. По нашему мнению, данный приговор является необоснованным, бездоказательным и незаконным. Нами в ближайшее время будет подана апелляционная жалоба в Московский городской суд на данный приговор, так как материалы дела доказывают невиновность Дмитрия Захарченко по каждому из эпизодов, что было подробно проанализировано стороной защиты в ходе проведения прений по уголовному делу», — сказал один из адвокатов осужденного Станислав Мальцев.

Ранее 10 июня суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи «с непричастностью к преступлению». Речь идет о взятке, которая, по версии следствия, произошла в 2014 году. По данным гособвинения, Захарченко и его соучастник инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих владельцу ресторана «Ля Маре» Мехди Дуссу. Он вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс., при этом изначально у него требовали $5 млн. Посредниками при передаче взятки выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

Как сообщила ТАСС прокурор Милана Дигаева, гособвинение обжалует приговор Захарченко «в той части, в которой его оправдали».

В ходе прений сторон гособвинитель попросила назначить Захарченко наказание в виде 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штрафа в размере около 495 млн рублей.

Дело полковника

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Изначально ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

Что касается второго эпизода коррупции, то в 2015 году Захарченко вместе с соучастником потребовали от Дусса 50%-ую скидку в его ресторанах за общее покровительство. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3 млн рублей при оплате счетов в этих ресторанах, которые посещал регулярно, следствие квалифицировало это как взятку в виде незаконных услуг имущественного характера. Кроме того, по данным следствия, в 2016 году Захарченко, используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящих в банке оперативно-разыскных мероприятиях.

Источник: ТАСС