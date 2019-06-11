Вместо обустройства парка в Молодежном срубят на 800 тыс. руб. деревьев около «Комплекса Новый» в Бердске

По материалам лесопатологического обследованиям под санитарную рубку в 2019 году попали леса в микрорайоне Молодежном и вдоль федеральной трассы Р-256 в районе Нового поселка. Именно вдоль трассы наиболее сильные потери леса, сообщил заместитель директора Управления природными ресурсами Бердска Андрей Неустроев депутатам Бердска сегодня, 11 июня.

Как выяснилось, на санитарную вырубку леса в микрорайоне Молодежном потребуется всего лишь 370 тыс. рублей, а вдоль трассы — 803 тыс. рублей. Это возмутило народных избранников. Как отметила депутат Елена Белова, участок земли, который попал под вырубку деревьев, находится вблизи с комплексом «Новый» народного избранника Михаила Овсепяна. Кроме того, в этой зоне находится заброшенная скважина КБУ, которую уже отдали на баланс тому же депутату.

— А почему вы выбрали это участок на федеральной трассе? Там ведь никто не гуляет! Для кого мы там лес чистим? Жители гуляют внутри поселка, где уже чистенько. Поселок тоже Бердск, но мы готовы согласовать рубку деревьев там, где гуляют люди. Например, микрорайон Молодежный — он заброшен. Гулять там нельзя. Около «Сибиряка» та же картина. Мы не живем на федеральной трассе! — возмущалась депутат Елена Белова.

Коллегу поддержал и депутат Владимир Голубев:

-Мы голосовали за 1,2 млн рублей, с условием, что эти деньги потратят полностью на микрорайон Молодежный. Хотели посмотреть, получится ли образцовый вариант некого сквера. В результате, всего 1/3 пойдет на то, что мы планировали, остальное — в другое место. Я себя сейчас чувствую обманутым человеком, это мягко сказано.

Андрей Неустроев заявил депутатам, что участок леса выбран неспроста — необходимость в вырубке леса на конкретном участке показало лесопатологическое обследование.

Любой закон направлен на человека, напомнил экологу депутат Владимир Захаров:

— Главное направление для бердчан — это Микрорайон Молодежный, после Морская. А никак не федеральная трасса.

Елена Белова поинтересовалось, почему лесопатологическое обследование проводилось именно на указанных участках. Как оказалось, они были выбраны еще в 2018 году.

— Давайте напишем письмо Владимиру Захарову (вице-мэр Бердска — прим. ред.), чтобы он нам ответил, почему мы 1,2 млн рублей планировали на одно, а их предлагают потратить на другое. С чем мы в корне не согласны, — предложил депутат Голубев.

Елена Викторовна отметила, что депутаты согласны с участком микрорайона Молодежного, предложила рассмотреть другие земельные участки, которым также необходима санитарная вырубка, но кроме федеральной трассы.

— Я не просто так говорю, господа, заострите внимание на последних графах исследования, мы по закону не имеем права туда зайти. Вы считаете, что за лесами не нужно ухаживать? — задал вопрос народным избранникам Андрей Неустроев.

Однако народные избранники продолжали вспоминать события 2018 года, когда начальник управления природных ресурсов Светлана Шерстобитова заверяла членов комитета по промышленности в том, что выделенные деньги потратят исключительно на облагораживание леса в микрорайоне Молодежном.

Напомним, на сессии бердского горсовета в феврале этого года депутаты проголосовали за выделение 1,2 млн рублей из местного бюджета на проведение лесопатологического обследования, локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов, проведение комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий на территории бердского муниципального лесничества Новосибирской области. Для данных мероприятий деньги из бердского бюджета были выделены впервые.

Лесопатологическое обследование на 113,7 га городских лесов провели сотрудники Центра лесозащиты. На данное обследование ушло 68 820 рублей.

— Все акты лесопатологического обследования размещены на сайте бердской горадминистрации. Скоро мы будем отыгрывать аукцион, и кто его выиграет, будет проводить комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий. Все сухостойные деревья, назначенные к уборке по актам лесопатологического обследования, будут убирать и вывозить. У нас таких участков много. Планируем начать с Молодежного. Очень много пожеланий от жителей этого микрорайона. В конце прошлого года мы уже убирали опасные деревья рядом с тропинками, где ходят бердчане. Была договоренность с бердским лесхозом. Вырубили порядка 25 сухостойных и ветровальных деревьев для предотвращения несчастных случаев, — рассказывала Светлана Шерстобитова.

Настоящий скандал разразился сегодня, 28 мая, на комитете по промышленности и предпринимательству между депутатами Бердска и вице-мэром по строительству и городскому хозяйству Владимиром Захаровым. Предметом спора оказался план-мероприятий по санитарной вырубке деревьев в городе.

Народным избранником не понравилось, что заместитель директора Управления природными ресурсами Бердска Андрей Неустроев не предоставил депутатам график мероприятий, да и в целом экологи не торопятся вырубать лес. В защиту докладчика выступил Владимир Захаров.

— Мы выделяли эти 1,2 млн рублей в надежде на то, что в Молодежном будет сделано прореживание леса и там можно будет сделать парк — установить лавочки и соорудить дорожки. К сентябрю в лучшем случае мы проведем очистку. Потом зайдем в зиму. Следующим летом проснемся, а там опять все столько же выросло. Мы закладываем снова 1,2 млн рублей, чтобы довести до ума что-то одно. В итоге — результат нулевой, — предположил председатель комитета Владимир Голубев. — В моем понимании, вы должны были к этому времени все уже давно провести, определить, кто это сделает. Мы должны все делать для людей, а не для того, чтобы вам наработаться. А сейчас вы делаете так — мы же работаем, мы должны отработать деньги.