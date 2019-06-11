На пикет в поддержку Голунова вышли 150 человек у посольства России в Риге

На митинге в Риге собрались журналисты со всей России
Сегодня, 11 июня, в Риге прошел пикет в поддержку арестованного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Акцию организовали представители СМИ, в частности журналист портала «Делфи» Ксения Колесникова. Но, как сообщает сотрудница «Курьер. Среда. Бердск» Алина Дербенева с места события, к пикету присоединились простые рижане.
У посольства России в столице Латвии с плакатами с требованием свободы Ивану Голунову в 9.00 встали около 150 человек. На многих были надеты майки с логотипом «Я, мы Иван Голунов».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», журналиста «Медузы», задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, пункт «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). При досмотре и обыске его квартиры сотрудники полиции обнаружили 5 пакетиков мефедрона, позже МВД заявило об обнаружении кокаина. Фотографии, распространенные правоохранительными органами якобы из квартиры Голунова, оказались сделанными в другом месте, что впоследствии признали и в МВД.
Следствие просило отправить журналиста в СИЗО на два месяца. Суд решил заключить Голунова под домашний арест.
По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире — еще 5 г кокаина. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его защита считает, что наркотические вещества подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват. По его словам, до задержания ему поступали угрозы по поводу расследования о похоронном бизнесе в Москве, к которому могут быть причастны полицейские.
Позже, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», анализы не показали наличие в организме Голунова наркотиков. А в полиции признали фейком распространенные ране фото с обысков якобы из его квартиры. Журналисты по всей стране, а также деятели культуры требуют освободить Ивана Голунова и наказать виновных в фабрикации уголовного дела против него.
В Москве на 12 июня запланирован марш за свободу журналиста, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова пройдет в Новосибирске 21 июня. Участники заявят о недопустимости давления на СМИ и свободу слова.
В Кремле, как передавал «Курьер. Среда. Бердск», тоже озаботились делом Голунова. Омбудсмен Москалькова рассказала Путину о ходе расследования.
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Либеральному цирку уже и маек наштамповали.
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Так и представилось, как каждый участник «просто кушать не мог, как испытывал неприязненные отношения» к российской коррупции! Каждый нарисовал себе плакатик и фотомаечку сгондубасил, а потом они спонтанно собрались у посольства РФ!
Свободу разоблачителю Ассанжу, томящемуся в британской тюрьме!
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