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Облил бензином и поджег после ссоры подросток 23-летнюю знакомую в Новосибирской области

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

11.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Облил бензином и поджег после ссоры подросток 23 летнюю знакомую в Новосибирской области

В городе Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство с особой жестокостью

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего несовершеннолетнего в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенного с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По версии следствия, 15 августа 2018 года в ночное время 17-летний подросток находился в состоянии алкогольного опьянения на территории домовладения в селе Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области совместно с ранее знакомой 23-летней девушкой. В указанное время между ними произошел конфликт. После этого, подросток решил совершить убийство знакомой с особой жестокостью, он подошел сзади, облил ее бензином и поджег. Когда 23-летняя девушка воспламенилась, она начала звать на помощь, а в это время 17-летний юноша смотрел как горит его знакомая и мер к тушению не предпринимал. Жители села услышали призывы о помощи и потушили пламя.

Потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов около 15% поверхности тела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.


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