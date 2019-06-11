Облил бензином и поджег после ссоры подросток 23-летнюю знакомую в Новосибирской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего несовершеннолетнего в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенного с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По версии следствия, 15 августа 2018 года в ночное время 17-летний подросток находился в состоянии алкогольного опьянения на территории домовладения в селе Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области совместно с ранее знакомой 23-летней девушкой. В указанное время между ними произошел конфликт. После этого, подросток решил совершить убийство знакомой с особой жестокостью, он подошел сзади, облил ее бензином и поджег. Когда 23-летняя девушка воспламенилась, она начала звать на помощь, а в это время 17-летний юноша смотрел как горит его знакомая и мер к тушению не предпринимал. Жители села услышали призывы о помощи и потушили пламя.

Потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов около 15% поверхности тела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.