Полицейские следят за порядком и ловят хулиганов на пляжах Бердска

За неделю зарегистрировано 469 сообщений о происшествиях в отделе МВД по Бердску. Из них 18 — о преступлениях, девять из которых раскрыты, из ранее нераскрытых раскрыто три преступления.

— За неделю в отдел доставили 50 административных нарушителей, выявлено 50 административных нарушений. Проводились профилактические мероприятия по иностранным гражданам: было составлено 16 административных протоколов. Выявлено шесть преступлений, предусмотренных статьей 322 о фиктивной регистрации. Лица привлекаются к ответственности. Также проводились профилактические мероприятия «Дебитор», «Мотоциклист». Выявлены нарушения, приняты меры по взысканию просроченной задолженности. За неделю допущено одно тяжкое преступление, тяжкие телесные повреждения, оно раскрыто. Преступник задержан, — сообщил на совещании чиновников 10 июня начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева



Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, предусмотрены ли наряды для выездов в зоны отдыха.

По словам Соколова, наряды сформированы, в прошедшие выходные уже проводились рейдовые мероприятия, жалоб не было. Эта работа запланирована и на текущей неделе и на последующих, отметил Владимир Васильевич.

Автор видео Галина Панчева



Как отметил Шестернин, в реакриационные зоны народ уже съезжается, поэтому важно, чтобы они видели сотрудников полиции и понимали, что ситуация на контроле.

УК РФ Статья 322. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации

1. Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются лишением свободы на срок до шести лет.

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи прибытия в Российскую Федерацию с нарушением правил пересечения Государственной границы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства для использования права политического убежища в соответствии с Конституцией Российской Федерации, если в действиях этих лиц не содержится иного состава преступления.