Маршрутку №16 по часу ждут жители Бердска

Жалуются на долгое ожидание маршрутки №16 жители Бердска.

Дежурная по городу в минувшее воскресенье, 9 июня, начальник трудовых отношений Маргарита Янина проверила движение транспорта по маршруту №16 на конечной остановке «Вымпел». По утвержденному графику на линии должно было работать не менее шести маршрутных такси. Днем количество машин соответствовало графику, однако вечером с 17.50 до 19.00, прошло только одно маршрутное такси №16, отметила на аппаратном совещании 10 июня Янина.

— Бердчане жалуются на 16 маршрут, что в выходной день больше часа стоят на остановке и не могут уехать. Я вечером направил дежурного. Без системы ГЛОНАСС. Хотелось бы понять теперь роль системы ГЛОНАСС и ее объективность. Или нарушен контроль снятия информации? — спросил у начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной мэр Бердска Евгений Шестернин.

Система ГЛОНАСС и наличие машин на линии в течение дня соответствуют друг другу, ответила Нятина. Другое дело — вечернее время. Машины на линии отсутствовали.

Мэр отметил, что жалоба поступила более недели назад, почему еще в прошлый понедельник отдел транспорта не увидел нарушений, если рейсы контролируются по системе ГЛОНАСС.

Проверка за выходные дни велась выборочно, теперь будет вестись по каждому маршруту, уверила Надежда Валерьевна.

В городе 17 маршрутов и проверить их по системе ГЛОНАСС труда не составит, акцентировал Шестернин. Нужно отслеживать информацию все выходные дни по всем маршрутам, поручил мэр.

— Заканчиваться должно предписанием, актом. Если нас не будут слышать и не будут обслуживать пассажиров, то мы найдем тех людей, которые будут обслуживать жителей города Бердска. Не нужно в выходные дни устраивать проблемы для бердчан, — был категоричен Евгений Анатольевич.