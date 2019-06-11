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Сложно считать: Уровень инфляции в Венесуэле превысил 900%

Международный валютный фонд, рассчитывая уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году, назвал цифру около 930000%, согласно прогнозу на 2019 год, показатель вырастет до 10000000%.

11.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Сложно считать: Уровень инфляции в Венесуэле превысил 900%

Майский уровень инфляции в Венесуэле превысил 900%

Инфляция в Венесуэле с начала года составила более 900%, сообщил депутат Национальной ассамблеи (парламента страны — ИФ) Анхель Альварадо.

«Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января 2019 года) — 905,6%», — написал он в твиттере.

В мае Центробанк Венесуэлы сообщил, что в апреле этого года уровень инфляции составил 33,8%, а с января по март — 196,6%, 114,4%, 34,8% соответственно.

Международный валютный фонд, рассчитывая уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году, назвал цифру около 930000%, согласно прогнозу на 2019 год, показатель вырастет до 10000000%.

С 2013 по 2018 год экономика страны, 96% которой занимает нефтяной сектор, сократилась на 47,6%.

Источник: Интерфакс


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