Закрыть доступ детям на стройки и долгострои поручил мэр Бердска

На то, что на заброшенной стройке постоянно бегают дети, часто жалуются жители Военного городка
Поручил подчиненным проверить объекты строительства на предмет ограничения доступа детям в период летних каникул мэр Бердска Евгений Шестернин.
— Есть объекты у нас, которые отданы в аренду, но не эксплуатируются. Объекты сами по себе представляют строительные площадки. Сейчас идут летние каникулы. Чтобы избежать неприятных инцидентов, доступ должен быть ограничен. И если там находится техника либо строительные материалы, то должна быть охрана в целях безопасности, — подчеркнул мэр.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 3 июня дежурившая по городу замначальника юротдела Наталья Гончарова обратила внимание на запущенность микрорайона Раздольного.
Участок принадлежит ЗАО ЦСК. Однако в настоящее время юридическое лицо находится в стадии ликвидации, стройка не ведется. Территория огорожена забором, но стройматериалы с площадки разворовывают, в том числе разбирают ограждение. На площадке вырыт котлован, валяется строительный мусор.
Еще в сентябре 2018 года администрация Бердска направила письмо управляющему ЦСК с требованием привести стройплощадку в соответствие. Но никаких мер до сего времени не принято.
Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев подтвердил, что строительная компания, застраивавшая Раздольный, находится в стадии банкротства.
Евгений Шестернин приказал усилить контроль так, чтобы были видны результаты работы с нерадивым застройщиком. По мнению главы города, котлован на стройплощадке представляет реальную опасность.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
ну шестернин сказочник)) сам сторожить будет после работы?
1 1