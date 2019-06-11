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Закрыть доступ детям на стройки и долгострои поручил мэр Бердска

Стройплощадки должны быть огорожены и не иметь доступа для посторонних.Там, где есть строматериалы и техника, должна работать охрана.

11.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: читателя Один комментарий
 
Закрыть доступ детям на стройки и долгострои поручил мэр Бердска

На то, что на заброшенной стройке постоянно бегают дети, часто жалуются жители Военного городка

Поручил подчиненным проверить объекты строительства на предмет ограничения доступа детям в период летних каникул мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Есть объекты у нас, которые отданы в аренду, но не эксплуатируются. Объекты сами по себе представляют строительные площадки. Сейчас идут летние каникулы. Чтобы избежать неприятных инцидентов, доступ должен быть ограничен. И если там находится техника либо строительные материалы, то должна быть охрана в целях безопасности, — подчеркнул мэр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 3 июня дежурившая по городу замначальника юротдела Наталья Гончарова обратила внимание на запущенность микрорайона Раздольного.

Участок принадлежит ЗАО ЦСК. Однако в настоящее время юридическое лицо находится в стадии ликвидации, стройка не ведется. Территория огорожена забором, но стройматериалы с площадки разворовывают, в том числе разбирают ограждение. На площадке вырыт котлован, валяется строительный мусор.

Еще в сентябре 2018 года администрация Бердска направила письмо управляющему ЦСК с требованием привести стройплощадку в соответствие. Но никаких мер до сего времени не принято.

Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев подтвердил, что строительная компания, застраивавшая Раздольный, находится в стадии банкротства.

Евгений Шестернин приказал усилить контроль так, чтобы были видны результаты работы с нерадивым застройщиком. По мнению главы города, котлован на стройплощадке представляет реальную опасность.


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(1) Комментарий

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    :-D ну шестернин сказочник)) сам сторожить будет после работы?

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