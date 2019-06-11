Откусил язык напавшему медведю в тайге житель Тувы

На севере Тувы мужчина, защищаясь от напавшего на него медведя, откусил хищнику язык.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях 9 июня.

Согласно справке участкового полиции, нападение произошло в Пий-Хемском районе Тувы 2 июня. 29-летний Николай Игрит и двое его товарищей поехали в заказник Хутинский, чтобы собрать опавшие оленьи рога. В тайге мужчины разошлись, и на Николая Игрита напал медведь.

«Игрит стал громко кричать, пытаясь спугнуть медведя. Но медведь напал и стал кусать его. Когда медведь кусал за лицо, Николаю Игриту удалось откусить медведю язык, отчего он испугался и убежал. После этого Игрит позвал остальных, и ему вызвали скорую помощь», – говорится в справке.





Мужчину доставили в больницу Кызыла. Сейчас он проходит лечение. При этом на мужчин завели административные дела за разведение костров в лесах без разрешения.

В начале июня красноярцы сняли на видео взрослого медведя, разгуливающего в 1 км от детского лагеря «Ласточка».