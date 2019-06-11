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Откусил язык напавшему медведю в тайге житель Тувы

Хищник все-таки искусал лицо мужчины, который собирал опавшие рога. На пострадавшего завели дело за разведение костра в лесу.

11.06.2019 Фото: vk.com/plusinform Нет комментариев
 
Откусил язык напавшему медведю в тайге житель Тувы

Медведь — опасный хищник

На севере Тувы мужчина, защищаясь от напавшего на него медведя, откусил хищнику язык.
Информация о случившемся появилась в социальных сетях 9 июня.

Согласно справке участкового полиции, нападение произошло в Пий-Хемском районе Тувы 2 июня. 29-летний Николай Игрит и двое его товарищей поехали в заказник Хутинский, чтобы собрать опавшие оленьи рога. В тайге мужчины разошлись, и на Николая Игрита напал медведь.

«Игрит стал громко кричать, пытаясь спугнуть медведя. Но медведь напал и стал кусать его. Когда медведь кусал за лицо, Николаю Игриту удалось откусить медведю язык, отчего он испугался и убежал. После этого Игрит позвал остальных, и ему вызвали скорую помощь», – говорится в справке.
Откусил язык напавшему медведю в тайге житель Тувы
Откусил язык напавшему медведю в тайге житель Тувы
Мужчину доставили в больницу Кызыла. Сейчас он проходит лечение. При этом на мужчин завели административные дела за разведение костров в лесах без разрешения.

В начале июня красноярцы сняли на видео взрослого медведя, разгуливающего в 1 км от детского лагеря «Ласточка».


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