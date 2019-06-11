Автокредит. Перезагрузка

До 31 августа приобрести новый автомобиль можно под ставку 11,9% годовых, а подержанный автомобиль – 14,9% годовых при первоначальном взносе от 40% от стоимости автомобиля.

Кредит выдается сроком до 5 лет. Сумма кредита от 200 тыс. до 3 млн. рублей на новые автомобили, и до 1 млн. руб. на подержанные.

При первоначальном взносе более 50% страхование жизни, здоровья и КАСКО не требуется, а при взносе от 40 до 50% — страхование КАСКО или жизни заемщика на выбор.

При приобретении нового автомобиля возможно подтверждение первоначального взноса сдачей старого автомобиля в трейд-ин в автосалоне.

Автомобиль может быть оформлен в собственность третьего лица, а заемщику не обязательно иметь водительское удостоверение.

Успейте этим летом приобрести автомобиль на выгодных условиях!