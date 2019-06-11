Перекроют ул. Ленина для велопробега в День России в Бердске

Будет ходить по расписанию выходного дня общественный транспорт в День России, 12 июня, в Бердске.

Вечером этого дня с 18.00 до 19.30 будет перекрыто движение транспорта на ул. Ленина. На участке дороги от площади Горького до ул. Спортивной пройдет акция «ВелоБердск-2019», приуроченная ко Дню России. Весь транспорт, в том числе и общественный, на это время будет перенаправляться на параллельные улицы. Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина призвала автобилистов и пассажиров отнестись с пониманием к данной ситуации.