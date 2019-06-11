Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня

В Москве 12 июня пройдет марш с требованием освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается на странице мероприятия в фейсбуке.

Марш пройдет по Мясницкой улице, Лубянке, Кузнецкому мосту, Большой Дмитровке и закончится у здания главного управления МВД на Петровке, 38.

Участники выступят с требованием освободить журналиста, прекратить уголовное дело против него и наказать тех, кто подбросил ему наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело.

Пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова прошли в Новосибирске 8 и 9 июня, сообщает Тайга.инфо. После того, как специального корреспондента «Медузы» отправили под домашний арест.

Одиночные пикеты стояли в Первомайском сквере 9 июня. Журналисты продолжили акции в поддержку Голунова, которые начались в городах России вечером 7 июня.

С плакатами вышли бывшая коллега Голунова по сибирскому бюро «Ведомостей» Юлия Дрокова, журналисты НГС Елена Гурьянова и Тайги. инфо Маргарита Логинова. С плакатами стояла и глава реготделения «Яблока» Светлана Каверзина, и просто неравнодушные новосибирцы.

Журналиста «Медузы», как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, пункт «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). При досмотре и обыске его квартиры сотрудники полиции обнаружили 5 пакетиков мефедрона, позже МВД заявило об обнаружении кокаина. Фотографии, распространенные правоохранительными органами якобы из квартиры Голунова, оказались сделанными в другом месте, что впоследствии признали и в МВД.

Журналист отвергает обвинения. Он считает, что дело могло быть сфабриковано «из-за [расследования] похоронного бизнеса». «Мне поступали угрозы», — заявил он на заседании Никулинского районного суда Москвы по мере пресечения.

Следствие просило отправить журналиста в СИЗО на два месяца. Суд решил заключить Голунова под домашний арест.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире — еще 5 г кокаина. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его защита считает, что наркотические вещества подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват. По его словам, до задержания ему поступали угрозы по поводу расследования о похоронном бизнесе в Москве, к которому могут быть причастны полицейские.

В субботу в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков информировал, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Врачи городской клинической больницы номер 71, куда журналист был доставлен для обследования, не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов. Голунова доставили в Никулинский районный суд Москвы, по решению которого журналиста поместили под домашний арест до 7 августа.

Позже, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», анализы не показали наличие в организме Голунова наркотиков. А в полиции признали фейком распространенные ране фото с обысков якобы из его квартиры. Журналисты по всей стране, а также деятели культуры требуют освободить Ивана Голунова и наказать виновных в фабрикации уголовного дела против него.

В Москве на 12 июня запланирован марш за свободу журналиста, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова пройдет в Новосибирске 21 июня. Участники заявят о недопустимости давления на СМИ и свободу слова.

Иван Голунов специализируется на острых экономических и политических темах. В последние месяцы «Медуза» опубликовала, например, его расследование о семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и текст о «черных кредиторах», которые отобрали более 500 квартир у должников в столице.

Голунов работал в сибирском бюро газеты «Ведомости» с 2005 по 2008 год. Также публиковался в Forbes, РБК, издании «Слон», на телеканале «Дождь». Сейчас Иван Голунов работает корреспондентом отдела расследований «Медузы».