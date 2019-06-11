Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня

«Курьер. Среда. Бердск» поддерживает Ивана Голунова
В Москве 12 июня пройдет марш с требованием освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается на странице мероприятия в фейсбуке.
Марш пройдет по Мясницкой улице, Лубянке, Кузнецкому мосту, Большой Дмитровке и закончится у здания главного управления МВД на Петровке, 38.
Участники выступят с требованием освободить журналиста, прекратить уголовное дело против него и наказать тех, кто подбросил ему наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело.
Пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова прошли в Новосибирске 8 и 9 июня, сообщает Тайга.инфо. После того, как специального корреспондента «Медузы» отправили под домашний арест.
Одиночные пикеты стояли в Первомайском сквере 9 июня. Журналисты продолжили акции в поддержку Голунова, которые начались в городах России вечером 7 июня.
С плакатами вышли бывшая коллега Голунова по сибирскому бюро «Ведомостей» Юлия Дрокова, журналисты НГС Елена Гурьянова и Тайги. инфо Маргарита Логинова. С плакатами стояла и глава реготделения «Яблока» Светлана Каверзина, и просто неравнодушные новосибирцы.
Журналиста «Медузы», как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, пункт «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). При досмотре и обыске его квартиры сотрудники полиции обнаружили 5 пакетиков мефедрона, позже МВД заявило об обнаружении кокаина. Фотографии, распространенные правоохранительными органами якобы из квартиры Голунова, оказались сделанными в другом месте, что впоследствии признали и в МВД.
Журналист отвергает обвинения. Он считает, что дело могло быть сфабриковано «из-за [расследования] похоронного бизнеса». «Мне поступали угрозы», — заявил он на заседании Никулинского районного суда Москвы по мере пресечения.
Следствие просило отправить журналиста в СИЗО на два месяца. Суд решил заключить Голунова под домашний арест.
По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире — еще 5 г кокаина. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его защита считает, что наркотические вещества подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват. По его словам, до задержания ему поступали угрозы по поводу расследования о похоронном бизнесе в Москве, к которому могут быть причастны полицейские.
В субботу в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков информировал, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Врачи городской клинической больницы номер 71, куда журналист был доставлен для обследования, не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов. Голунова доставили в Никулинский районный суд Москвы, по решению которого журналиста поместили под домашний арест до 7 августа.
Позже, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», анализы не показали наличие в организме Голунова наркотиков. А в полиции признали фейком распространенные ране фото с обысков якобы из его квартиры. Журналисты по всей стране, а также деятели культуры требуют освободить Ивана Голунова и наказать виновных в фабрикации уголовного дела против него.
В Москве на 12 июня запланирован марш за свободу журналиста, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова пройдет в Новосибирске 21 июня. Участники заявят о недопустимости давления на СМИ и свободу слова.
Иван Голунов специализируется на острых экономических и политических темах. В последние месяцы «Медуза» опубликовала, например, его расследование о семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и текст о «черных кредиторах», которые отобрали более 500 квартир у должников в столице.
Голунов работал в сибирском бюро газеты «Ведомости» с 2005 по 2008 год. Также публиковался в Forbes, РБК, издании «Слон», на телеканале «Дождь». Сейчас Иван Голунов работает корреспондентом отдела расследований «Медузы».
Странно, если нашли наркотики, значит употребляет.
Зачем митинговать…
Однозначно это будет проплаченная США акция.
28 46
Господи, что у людей в голове)))) перестаньте смотреть телевизор)
32 29
Это пригожинские на зарплате, не обращайте на них внимание.
14 26
«внимания» тогда уже неуч Всё тебе пригожинские пишут. Прямиком из Москвы целый отдел, ага. Есть только твоё — правильное мнение и пригожинских
19 11
если нашли наркотики, значит употребляет. @
Знаете, если вам подбросить наркотики, значит, у вас тоже найдут …) главное, вовремя подбросить ..
митингуют, чтобы дело закрыть окончательно..
32 26
нет, не значит.
вполне может быть банальным распространителем.
В таком случае никаких следов в его крови и прочем не будет — просто обычный наркокурьер.
Хотя может российская оппозиция без этого никак?
29 26
Вспоминается, как кадры бомбежки в одной из ближневосточных стран, оказались нарезкой из компьютерной игры.
И кому теперь вообще верить?
Помните притчу, где мальчик кричал со скуки — волки, волки, волки !!!
9 3
Помним мальчика, как же — довольно, вкусный был
4 0
А где доказательства, что наркотики подбросили? Примерно так начинались «майданы». До сих пор остановиться не могут.
31 24
Так вроде доказывать, как раз работа правоохранительных органов, а у них вместо доказательств полная подтасовка фактов и нарушение, на нарушении.
10 22
А почему бы участникам акции для начала не выступить за честное расследование,
а уже по итогам требовать либо судить по закону, либо отпустить если этого не сделают?
А то ощущение, что если ты в оппозиции к действующей власти, то можешь творить что угодно
30 16
«Медуза» сидела на финансировании структур связанных с «Фондом Сороса».
На самом деле, учитывая облик издания, это особым сюрпризом не стало. Не имея возможности напрямую работать в России, структуры типа NED, NDI или Фонда Сороса легко замещаются другими НКО, в том числе и действующими на территории других государств, вроде той же Швеции.
31 19
Не знаю на чьем финансировании сидела Медуза, но зашкаливающая по всем статьям коррупция дает много козырей в руки тем, кто пытается расшатать ситуацию в России. Наверняка Голунов копнул мафию гробокопателей с силовиками, за что и получил подброшенные пакетики. Может он и в благих побуждениях рыл тему, но воспользуются всё равно «расшатыватели». Наша власть сама в пылу бешеного стяжательства и наплевательства на народ сама его провоцирует на майдан (а западные дяди подольют маслица в огонь).Система ВСЯ сгнила и не может противостоять вызовам современного мира
31 25
Само «расследование» так никто и не опубликовал. Зато вой о нём на всю Ивановскую.
24 14
«Само «расследование» так никто и не опубликовал»
вот за это Иван Голунов получал угрозы :
https://meduza.io/feature/2018/08/14/grob-kladbische-sotni-milliardov-rubley
затронуть такой многомиллиардный «бизнес» и таких людей …
7 13
Ага, целый год угрожали, а через год подбросили. Кстати, зачем угрожали? Смысл? Уже опубликовано же всё. Да и не сходится там многое. Вот я, например, знаю одного судмедэксперта. Картошку в свободное время на продажу выращивает. Один. Вручную.
6 3
«Наверняка Голунов копнул мафию гробокопателей с силовиками, за что и получил подброшенные пакетики.»
Raven, а откуда у Вас это — «наверняка»? Это что, уже догма?
24 17
Ничего он не копнул. Он будет копать только там, где ему скажут. И ровно на такую глубину, на которую скажут.
Те, кто копает не там, плохо взлетают или плохо садятся. Вспомните Артема Боровика.
9 5
Ваня Голунов — бикфордов шнур российского «майдана»? Не слишком ли просто?
10 9
Вот вам и законники-либероиды. Если своего обидели — все на акцию протеста! Зачем следствие, суды и тому подобное? Свободу и всё тут. Если придут к власти — так же будут своих покрывать — без суда и следствия…
К стати, Вышинский на Украине тоже сидит под какими-то надуманными предлогами, Ассанджа за какое-то мнимое изнасилование в тюрьму закрывают. А в прессе никаких волнений. Это не журналисты? Или они не из того лагеря?
26 10
А либеральные издания никогда мнения «чужих» не публикуют. Своеобразный фейс-контроль. Такая вот у них «свобода слова».
21 8
Делаю вывод.
Воду воруют только в Бердске.
Землю незаконно продают только в Бердске.
Вещдоками торгуют только в Бердске.
Взятки берут только в Бердске.
Бюджет разворовывают на премии только в Бердске.
В Москве все кристально честные и чистые.
Поэтому журналист врет.
Наверное.
9 13
Не только в Бердске. Вокруг Бердска по сообщениям КСБ гибнут люди в авариях, рубят друг друга топорами, лопатами студенты бьют по голове, школота автобусы яблоками закидывает, почтальоны у пенсионеров деньги воруют, воруют алмазы с приисков, расстреливают семьи с беременными женщинами В стране вообще вокруг криминал. А журналисты это всё подогревают. Про нормальную жизнь неинтересно писать. Потому как на майке у этого неподсудного написано: «Редакция требует крови»
16 5
О как!
Если про кровь не писать — значит её нет.
Типичная позиция страуса.
Но в жизни под ногами страуса может оказаться асфальт.
6 14
«О как! Если про кровь не писать — значит её нет»…Нет не так. Правильно: не должны рулить фейки и кровавый хайп.
Что касается страуса, то это тоже фейк. Но вы недоучили зоологию. На самом деле страус голову не прячет, а слушает звук шагов погони.
7 3
Нет, на самом деле страус опускает голову ниже хвоста, чтобы её не откусили первой. А ногой страус может убить даже льва.
2 1
«Когда они хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали профсоюзных активистов, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.» (Мартин Нимёллер узник Дахау)
А вы продолжайте хавкать пиво напротив телевизора.
Пока к вам не постучат.
Свои.
Или чужие.
13 17
Вы абсолютно правы. Браво!
Когда они царскою кровью залитые троны вышвырнули на «помойку истории», все мечтали о том, что из ничего станут всем.
Когда они залили народной кровью все те же троны, но уже давно не царские, все продолжали мечтать о том, что землёй владеть имеют право.
Когда их использовали на «исторических стройках нового мира», они тоже думали, что идут к победе коммунистического труда.
Когда их посылали умирать в Лаос, Алжир, Египет, Йемен, Мозамбик, Камбоджу, Бангладеш, Анголу, Эфиопию, Ливан, Афганистан, Сирию, все верили, что несут миру мир и счастье народам.
Когда их позвали на улицы защищать демократию и свободу, они верили, что их дети будут счастливы.
Теперь осталось совсем немного. Нужно выйти и защитить свободу совести. Только прежде, чем сделать последний шаг, загляните в глаза того, о ком печетесь. Вы все увидите та и все поймете. И потом не говорите, что не предполагали такого исхода. Может быть придется завидовать украинцам.
13 9
Залили кровью — это вы про американцев и англичан? Не Россия начала первую и вторую мировую, Лаос, Алжир, Египет, Йемен, Мозамбик, Камбоджу, Бангладеш, Анголу, Эфиопию, Ливан, Афганистан, Сирию, Не Россия вырезала всех индейцев, и бомбила Японию и Дрезден.
Да., зто такой вид демократии в обмен на жизнь и свободу.
Но виноваты же всегда комиссары.
У проплаченных американских троллей всегда бог Новодворская и виноваты комиссары.
Сейчас комиссаров нет и средства из когда то богатейшей и развитой страны вывозятся с космической скоростью.
12 6
Причем здесь американцы?
Янки мне до лампочки. Здесь приведен не полный список стран, в которых воевали солдаты СССР.
И есть огромная разница между американским наемником и советским солдатом. Американец возвращается живым или в гробу с американским флагом, ему положена пенсия за участие в военном конфликте и, самое главное, — он герой.
От наших солдат, в случае гибели или попадания в плен в перечисленных странах странах «родина» попросту отрекалась.
А американские индейцы, немцы и японцы мне до лампочки.
А что комиссары, что либералы, что демократы, что социалисты или коммунисты — мне одно — то, что дурно пахнет и зовется местом, куда выволакивают нечистоты.
6 2
Я понял, вам до лампочки, вы электрик. Электрики нужны при любом раскладе.
1 3
«Пока к вам не постучат.Свои.Или чужие.»
Можно…меньше…пафоса..
12 6
Мож он поэт?
5 4
Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные.(с)
9 4
«…Не уступим чести даром бородатым комиссарам..» Так звучали слова из песни американских либералов 50-х годов. Посмотрел на кричалки в поддержку Голунова и понял, что ничего более чем за 50 лет не изменилось. Те же стада, те же толпы, тот же идиотизм.
Правильной дорогой идёте. Кричите громче, прыгайте выше и чаше, и ваше майданное счастье не покинет больше вас.
13 8
Официальное заключение экспертизы: на всех изъятых из квартиры Ивана Голунова предметах, его отпечатки найти не удалось. Зато на пакетах с наркотиками, которые были изъяты у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, были найдена следы ДНК нескольких человек.
https://www.mk.ru/incident/2019/06/10/policiya-obnaruzhila-dnk-neskolkikh-chelovek-na-paketakh-s-narkotikami-izyatymi-u-golunova.html
Насколько всё плохо с кармой МВД, если они умудрились выполнять заказ на журналиста (!!), у которого даже срез ногтей (!!!!) не нашел следы употребления наркотиков.
9 11
Мне всегда говорила бабушка: «Меньше печали от встречи с двумя разбойниками, чем с одним милиционером». Но, вот настало время и я говорю внукам: » Меньше печали от встречи с двумя полицейскими, чем с одним демократом-либералом»
9 10
А вдруг Ваня умный и работал в перчатках?
11 5
Если бы он был умный — не было бы этой статьи.
2 0
Свободу Ассанжу и Бутиной! Прекратить травлю RT!
13 5
Известный врач-нарколог, борец с сектами и наркомафией Николай Каклюгин, тоже расследованиями занимался. Тоже правду искал. И даже нашел, фильм создал — там всё аргументировано, полноценное расследование со всеми доказательствами преступлений и лицами преступников. После выхода разоблачительного фильма, Николая Каклюгина скрутили вечером, лицом в асфальт положили, руки заломали и в автомобиль служебный в скрюченном состоянии как мешок с картошкой забросили.
И вот Николай Каклюгин уже семь месяцев в СИЗО города Новочеркасска пребывает. При задержании ему, как и Голунову, предъявили несколько граммов белого порошка и обвинили в распространении наркотиков.
И никакой телеканал, никакая «Россия — 24», ни разу об этом ничего не сказали. Почти все «независимые и свободные» СМИ до сих молчат. Лишь несколько патриотических православных порталов пытаются освещать явно заказное «дело Каклюгина».
9 7
В связи с арестом Ивана Голунова даже звезды встревожены. Сам Познер заявил: «Арест Ивана Голунова — плевок всем журналистам России». Борис Гребенщиков сказал: «Пока Ивана не освободят — это будет стыд и позор всей России!». Юрий Шевчук, группа ДДТ: «Свободу Ивану Голунову!». А еще Собчак и много-много неравнодушных граждан.
Но что там «простые» люди, которые «в булошную на такси ездят»! Сам Собянин, мэр Москвы, потребовал от генерала Баранова, начальника Главка МВД России по Москве, лично контролировать «дело журналиста Голунова»!
Профсоюз журналистов назвал задержание «грубой и нелепой провокацией».
Общественность возмущена и уверена, что наркотики Голунову подбросили.
По делу Каклюгина звезды и политики молчат. И Познер молчит, и Гребенщиков, и мэр Ростова-на-Дону и мэр города Новочеркасска… Связь плохая, что ли?
9 7
» Сам Познер». Нашёл «авторитета».
11 4
Познер — прекрасный индикатор сути проблемы. Там, где возникает угроза либералам, там кричат, будто их убивают, и Познер, и Шевчук, и Макаревич, и Гребенщиков, и Собчак, и, конечно, такие как Голуновю
13 1
Все зависит от того, где кто кормится. Каклюгин дотронулся до серьезной кормушки. А Голунов куражился вокруг местечковой. Поэтому «правдоборец» Голунов — герой, а Калюгин будет сидеть.
7 4
Надпись на футболке «Редакция требует крови» говорит обо всём. Ничуть не жаль данного индивида. Это всех касается. Вообще, последнее время такое впечатление, что все эти «акции» происходят одна за другой — там не получилось, затихло, не прокатило — следующую раздувают. Видно, кому-то очень надо. Сколько уже было то… Хотя, что значит, кому-то? Ясно кому…
13 4
Редакция, а слабо замутить акцию «Свободу Николаю Каклюгину!»? А? И материал поднять на своих страницах, вместо «Откусил язык медведю» или «Умершая роженица ожила…»
10 8
Насколько знаю, редакция никаких акций «не мутит».
4 16
Вы поняли, о чём я.
9 3
ну, так «замутите», редакция наверняка осветит это событие.
4 18
Да вряд ли. Ваш бог от журналистики — это Познер.
14 4
Вообще, создаётся впечатление, что вся эта история с самого начала срежиссирована и сработана по плану, а журналистика этого просто отдали на заклание, он просто выполнил отведённую ему роль. Цели понятны — создать волну недовольства на недоверии к власти, полиции и снова накалить страсти. Ещё раз обращаю внимание на надпись на его футболке — она говорит обо всём.
15 7
Цели понятны — создать волну недовольства на недоверии к власти, полиции и снова накалить страсти
Вам понятны, несомненно, ибо наша власть и полиция не дают никаких поводов для недовольства, все честные-честные, взяток не берут, народ не обирают и приходится всяким врагам создавать «волну недовольства» искусственно, да
3 9
Единственная разумная петиция, которая может существовать: «за честное расследование».
На данный момент есть оформленные факты обнаружения наркотиков, проводится экспертиза.
Все, кто кричат «Свободу Голунову» попросту плюют за закон и принятый порядок.
P.S. Примечательно: есть даже сейчас, не имея никакой власти, либероиды так открыто плюют на закон, защищая своих, то что они сделают если реально к власти придут? Отменят всю судебную систему и начнут жить по своим понятиям?
17 5
Так и будет. 17 год, 90-ые. Одни и теже лиуа, действующие одинаково. Они орут что их притесняют, но дорвавшись до власти всех стреляют.
11 4
Пригожинские проснулись.
7 15
Акция сомнительная.
13 3
Кстати, господа неуважаемые «пригожинские тролли», а у вас уже заготовлена методичка на случай официального признания подлога в этом деле? Ну, типа, да, подкинули, но во всём виноваты агенты Госдепа, внедрённые в МВД с целью компрометации нашей самой честной и доблестной в мире полиции
6 16
у меня заготовленна.чаз достану..
последнее время некаторые отдельные изволили
кричать победобесие и тд…
у них была возможность показать свою принципиальность .
на..1.освобождении освенцема.
2. на недавнем празднике высадки в нормандии.
вопрос..че вы такие ссыкливые?
когда можно реально отхватить по щам..
и поседеть свободомысливо лет пяток…
6 2
У нас-то всё есть, а у вас, в случае признания вины подозреваемым — методички обновятся?
12 5
а вы не допускаете что Голунова специально слили его соратники?
А что, все в плюсе:
— Голунов получил известность. А то был никому особо неизвестным журналистиком, а теперь его фамилия на весь мир гремит. Будущим чувак обеспечен.
— либероиды в восторге — очередная волна недоверия к власти и полиции
— всевозможные оппозиционные силы — на пике популярности. запад готов давать новые гранты
в проигрыше только действующая власть и полиция.
Так может это все срежиссированный спектакль просто?
11 4
забавляет употребление слова «либерал» в комментах)
между тем сам Путин и российское правительство сами открыто называют себя «либералами» :Президент РФ Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне подтвердил, что является «настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов».
https://www.rbc.ru/politics/19/01/2014/570416189a794761c0ce5bf4
и, судя по проведенным ими в стране «реформам «, это истинная правда ))
кстати, начиная со времен Ивана Грозного,реальная оппозиция в нашей стране может выжить только при опоре на запад …да, это печально, но в реальности любую российскую оппозицию всегда могли убить или посадить вместе с семьей …Попробуйте, приведите хоть один исторический пример, когда оппозиция в России могла реально спорить с властью без страха быть казненной ..Нельзя же считать реальной оппозицией т.н. «системную» , т.е. купленную типа Жириновского-Миронова-Зюганова…
Сам недолюбливаю Навального и К, но над «системной» оппозицией просто ржу ..)
3 10
это как «демократия»: идея хорошая, а каждая реализация полный отстой.
может в теории либерал и хорошо, но то, во что превратились российские оппозиционеры — это просто извращение всех либеральных идей. Поэтому их «либероидами» лучше называть
10 2
Если всякая реализация демократии — отстой, то нужно вернуться к изначальному термину «демократия» и уточнить смысл, в него вкладываемый.
В Тибете определение этому прнятию несколько иное: «демократия — это власть ничтожества от имени невежества». Может у них точнее определение и стоит нам перенять его?
2 4
ага, у греков спросить, может вспомнят.
хотя свою то страну они развалили окончательно походу уже и полной заднице безвылазной….
2 2
в тибете вообще нет никакой демократии. там есть духовный лидер и он по факту диктатор и ему принадлежит вся власть. вы тут не фантазируйте, а историю лучше поучите, полезнее будет.
2 4
«Попробуйте, приведите хоть один исторический пример, когда оппозиция в России могла реально спорить с властью без страха быть казненной»….Йа тоже ржу над вами. Вы хотя бы взяли в кавычки слово «казнённой».
Исторических примеров полно. Начиная с событий 1917 г. (по одной из версий -цветных).
1 5
ну вот нынче в новосибирске Локоть мэр — он КПРФ и шел против ЕР.
А в Бердске был Потапов — тоже протестным голосованием выбрали.
То есть легко «оппозиция» может спорить и в РФ это норма жизни, так что демократия и выборы работает….
6 3
Когда-то вся либеральная «неполживая обЧественность» и колония «мастерофф искусстфф» так же рвали **пу «за свободу художнику павленскому», петиции писали, в конвульсиях на землю падали?! И чё?! Теперь про него и его судьбинушку во франции что-то никого не колышит?! Как-то всё это притянуто, руководимо «оттуда», неискренне??! Нужна буза по любому поводу?! А что, нельзя потребовать открытого контроля общественности за следствием по делу персонажа?! Как же вы его заранее объявляете невиновным, не вникая в материалы следствия?! Профессия и место работы не может служить индульгенцией на вседозволенность!
8 3
Вообще то Голунов даже не был журналистом Медузы.
Сам себя он «фрилансором» называл и периодически какие то статейки публиковал. Причем качества весьма так себе, поэтому его особо никто даже и не на знал на самом то деле.
Поэтому и возникает ощущение что это просто очередное «лицо» в борьбе с властью действующей.
11 2
Так всё же, за свободу расследователю преступлений западных спецслужб и банкиров Ассанжу, томящемуся в британской тюрьме, кто-то из либероидов возвысит голос? Не?
12 2
«Голос» должен быть оплачен. А за Ассанжа никто не платит.
Вот и бессмысленно.
7 3
Похоже, эта акция с «протестами и маршами» и готовилась ко Дню России. Просто нужен был повод.
6 1
Ну, что, упыри пригожинские, давайте, вываливайте свои методички или у вас пересменка? Жду.
МВД приняло решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.
2 6
Проамериканский Поросенок Педро, вижу радость твою и печаль одновременно.
Твоя антироссийская сущность не совсем удовлетворена в связи с малой возможностью осуществления очередной смуты.
4 1
Пригожинские, просыпайтесь!!!!
Полицейские, задержавшие журналиста Ивана Голунова, отстранены от работы на период проверки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева. Он также заявил, что будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.
2 7
если чего нарушили, то понесут наказание.
все верно, что сказать.
Да, я рад что в России виновных наказывают несмотря на звания и заслуги — только так можно добиться порядка.
А вы чем недовольны?
4 1
Не удалось поросятам замутить очередной местечковый майданчик.
4 3
Вот и новая методичка подъехала, да, как будто ничего и не произошло Каким же дерьмом вы ребята занимаетесь, понимаю, что деньги не пахнут, а уж про вашу гнилую совесть, даже и не спрашиваю.
2 3
Поросёнок, угомонись. Власть просто праздник — День России портить не хочет. Вы же либеры, безбашенные, можете и громить начать. А «разбор полётов» будет после. Достанется всем.
2 1
День России это одно… а еще 20 июня президенту портить не хотят митингами ))
Это серьезный, хотя и точечный, прецедент. На него не стоит равняться, система никуда не делась. По разным данным, незаконно осуждены за сбыт наркотиков по тому же сценарию, по которому пытались протащить журналиста, не менее 40 тысяч человек. Это только те, которые сейчас находятся в местах заключения. А сколько всего прошло через эту статью и через фальсификацию своих дел — даже сказать сложно. В этом смысле никаких изменений не предвидится, и уже завтра можно будет подбрасывать новым жертвам новые 5 грамм.
0 1
кстати, насчет «разбора полетов.Достанется всем.» )
«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», – также заявил Колокольцев. (с) ))
0 0