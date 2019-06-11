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Вытаскивать с мели катер с детьми на Обское море отправились спасатели Бердска

Спасательная операция в Ордынском районе Новосибирской области проводилась вечером 9 июня. Пострадавших нет. Людей эвакуировали у села Шарап.

11.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Вытаскивать с мели катер с детьми на Обское море отправились спасатели Бердска

Внештатный инспектор ГИМС спас четверых человек на Новосибирском водохранилище

На Новосибирском водохранилище в 300 метрах от берега сел на мель катер, на борту которого находились трое детей и мужчина. На помощь им незамедлительно отправили спасателей из разных подразделений МЧС России. Ближе всех к месту происшествия оказался внештатный инспектор Государственной инспекции по маломерным судам Алексей Шарыпов. Получив сигнал, он первым добрался на своей лодке до потерпевшего бедствие катера и эвакуировал людей на берег села Шарап, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Спасательная операция в Ордынском районе Новосибирской области проводилась вечером 9 июня. Пострадавших нет. Состояние эвакуированных пассажиров удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

«Вокруг вода была, я думал, что проеду, не знал, что там такая мель. В итоге катер застрял в песке между островами. Я обратился за помощью, потому что у меня на борту были дети 6, 10 и 13 лет. Хочу сказать всем огромное спасибо за хорошую работу — все так молниеносно вылетели нам на помощь, столько людей подняли. Мои благодарности — специалистам дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, которые среагировали на мой звонок и были постоянно на связи, сотрудникам госинспекции по маломерным судам, все быстро организовавшим, человеку, доставившему нас на берег, Бердскому поисково-спасательному отряду, он издалека шел к нам», — сказал Михаил Шалагин.

При возникновении опасной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.


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