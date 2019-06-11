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Мэр Бердска: Город не сельхозугодье, чтобы сено складировать

Уже второй раз горит сено на ул. Солнечной, 5. Владелец территории не огораживает ее и не ограничивает доступ к сену. (ВИДЕО)

11.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мэр Бердска: Город не сельхозугодье, чтобы сено складировать

Огонь за считанные минуты может уничтожить то, что наживалось многими годами

Четыре пожара зарегистрировано за прошлую неделю в Бердске.

— Два случая — это горение мусора в мусоропроводе и на пустыре в районе садового общества «Родник-2». Два пожара произошло на объектах экономики: на производстве лапши быстрого приготовления выгорело 20 кв.м. Причина пожара — неосторожность при курении. Проверка не закончена, устанавливается ущерб. Вчера на ул. Солнечной, 5, горело сено в объеме 30 центнеров на площади 20 кв. м. Причина — неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается. По данному пожару будет проходить детальное разбирательство. Почему территория не была огорожена и был открыт доступ. Возгорание на этой территории происходит уже не первый раз, — сообщил на совещании чиновников 10 июня начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, возможно ли складирование сена в городской черте.

По словам Степоненкова, правилами противопажарного режима регламентировано требование хранения сена на объектах сельхозназначения.

— О чем тогда разговор? Это город, а не земли сельхозназначения. Плюс еще и позволительно себе иметь первое нарушение и вот второе нарушение — вообще безалаберность. Не огородить, не обеспечить ограничение в доступе. Это город, а в городе плотность застройки отличается от земель сельхозназначения. Вы правильно сказали, что нужно делать разбор по этому случаю. Есть нормы и правила. Хорошо, что еще обошлось именно так. Еще раз подчеркиваю: при большой плотности ситуация может быть другой. У нас то засуха, то ветра. Минимальные количества осадков, которые есть, не спасут, — акцентировал Евгений Шестернин.


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