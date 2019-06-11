Вспышку менингококковой инфекции зафиксировали в Новосибирске

Мэр Бердска: Неудобные проекты по комфортной среде требуют доработки
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Откусил язык напавшему медведю в тайге житель Тувы
Перекроют ул. Ленина для велопробега в День России в Бердске
За кражу электричества ввели штраф до 300 тыс. рублей
Путин: мир приблизился «к опасной черте»
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