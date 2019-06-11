Вспышку менингококковой инфекции зафиксировали в Новосибирске

В Новосибирске 25 человек заболели менингококковой инфекцией, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.

«В Новосибирске с 30 мая по 9 июня зарегистрировано 25 человек заболели менингококковой инфекцией», — сказал он.

По его словам, все случаи зафиксированы в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска, больные находятся на стационарном лечении.

Справка.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства до поражения различных органов и систем. Передается воздушно-капельным путем.