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Вспышку менингококковой инфекции зафиксировали в Новосибирске

С 30 мая по 9 июня заболели 25 человек. Все случаи зарегистрированы в Октябрьском и Дзержинском районах.

11.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Вспышку менингококковой инфекции зафиксировали в Новосибирске

Инфекция передается воздушно-капельным путем

В Новосибирске 25 человек заболели менингококковой инфекцией, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.

«В Новосибирске с 30 мая по 9 июня зарегистрировано 25 человек заболели менингококковой инфекцией», — сказал он.

По его словам, все случаи зафиксированы в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска, больные находятся на стационарном лечении.

Справка.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства до поражения различных органов и систем. Передается воздушно-капельным путем.


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