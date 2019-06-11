КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам студию 89137154330 Светлана
продам
Продам студию
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 2-х комнатную, 8-913-939-6738
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мэр Бердска: Неудобные проекты по комфортной среде требуют доработки

Повысит реальные доходы бедных Пенсионный фонд

Откусил язык напавшему медведю в тайге житель Тувы

Перекроют ул. Ленина для велопробега в День России в Бердске

За кражу электричества ввели штраф до 300 тыс. рублей

Путин: мир приблизился «к опасной черте»

Забитые волосами насосы КНС беспокоят мэра Бердска

Вытаскивать с мели катер с детьми на Обское море отправились спасатели Бердска

Плату по уходу за инвалидами хотят повысить до 10 тыс. рублей

Какой подарок будет оригинальным в Бердске?

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


За кражу электричества ввели штраф до 300 тыс. рублей

В России серьезно ужесточили наказание за воровство электроэнергии. Но Минэнерго отказался от наказания в виде лишения свободы на 6 лет.

11.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За кражу электричества ввели штраф до 300 тыс. рублей

Дом Валентины Мошкиной отключили от электричества за долг почти в 200 тыс. рублей

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними. Физические лица должны будут заплатить за это от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Юридические — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Теперь за повторную кражу энергии физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица же облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа, передает РИА Новости.

Внесение данных изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы. Необходимость применения более жестких санкций к лицам, совершающим повторное незаконное присоединение и потребление таких ресурсов, правительство России обосновывало ранее недостаточностью мер воздействия, предусмотренных сейчас Кодексом об административных правонарушениях.

Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили в правительство и Верховный суд для отзывов законопроект, в котором предлагают ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии. Однако позднее Минэнерго отказалось от этой идеи.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», для Бердска тоже актуальна тема воровства электроэнергии. Чтобы это прекратить местные РЭС выносят электросчетчики из частных домов на уличные столбы. И работают с должниками.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Переезд из Украины в Бердск: А я не плачу и не рыдаю Мэр Бердска: Неудобные проекты по комфортной среде требуют доработки С алтайского байк-рок-фестиваля вернулась бердская группа «Дизель»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика