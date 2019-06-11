Квестом и велопробегом отметят День России в Бердске

12 июня в Бердске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России. С 12.00 до 20.00 на площади им. Горького будет работать ярмарка. В 16.00 на большой сцене пройдёт фестиваль «Пой, гармошечка!», а в 18.30 начнётся праздничный концерт.

В парке культуры и отдыха весь день будут идти спортивные и творческие мастер-классы, фотовыставки, квесты. А возле Мемориала Славы состоится торжественная церемония приниятия присяги курсантов ВПК «Единство».

Отдел физической культуры и спорта Бердска совместно с МБУ «Спортоград» приглашает любителей велосипеда и здорового образа жизни принять участие в городском массовом велопробеге, посвященном празднованию Дня России. 12 июня в Бердске на площади Горького стартует юбилейный — 10 велозаезд «Велобердск-2019». Регистрация участников велопробега на площади Горького начнется с 17.30. На регистрации каждому участнику выдается фирменная бандана, диплом участника, а также наклейки от бердского сообщества велосипедистов «ВелоБердск». В 18.00 выставка мотоциклов от мотоклуба «99 percent» MC (с возможностью совместного фото).

В 18.30 старт велопробега с площади Горького по маршруту: ул. Ленина — ул. Спортивная — Мемориала Славы — ул. спортивная — ул. Ленина — площадь Горького.

В 18.40 самых маленьких ожидает спортивная программа на велосипедах.

В 19.30 всех участников велопробега, в честь юбилея, ждёт розыгрыш призов от наших спонсоров: магазина «Велоцентр» города Бердска, TITAN fitness и сообщества «ВелоБердск». Супер приз от магазина «Велоцентр»- САМОКАТ! Не пропустите!

Программа:

17:30 — Регистрация участников «ВелоБердск-2019» на площади Горького

18:30 – Старт велопробега

18:40 – Спортивная программа на велосипедах для самых маленьких на площади Горького

19:00 – Возложение цветов на Мемориале Славы.

19:30 – Розыгрыш лотереи среди участников велопробега на площади Горького

В велопробеге участвуют все желающие старше 9 лет. Обязательное условие — наличие велосипеда.

На МАУ ФОК «Метелица» в этот день с 17:00 до 20:00 будет организован льготный прокат велосипедов — 300 рублей (при себе иметь документ удостоверяющий личность). Для детей до 12 лет стоимость проката составит 250 рублей.