КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам комнату Ленина 44
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сложно считать: Уровень инфляции в Венесуэле превысил 900%

Квестом и велопробегом отметят День России в Бердске

Фотомарафон «Я и мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Маршрутку №16 по часу ждут жители Бердска

Полицейские следят за порядком и ловят хулиганов на пляжах Бердска

Самыми красивыми русскими именами для немцев стали Николай и Полина

Полковнику Захарченко дали 13 лет колонии и 117 млн рублей штрафа

Вместо обустройства парка в Молодежном срубят на 800 тыс. руб. деревьев около «Комплекса Новый» в Бердске

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Пенсии мигрантам будет платить Россия

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Квестом и велопробегом отметят День России в Бердске

С 12.00 до 20.00 на площади им. Горького будет работать ярмарка.  В 16.00 на большой сцене пройдёт фестиваль «Пой, гармошечка!», а в 18.30 начнётся праздничный концерт. 

11.06.2019 Фото: Отдел культуры Бердска Нет комментариев
 
Квестом и велопробегом отметят День России в Бердске

День России отмечают 12 июня по всей стране

 

12 июня в Бердске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России.  С 12.00 до 20.00 на площади им. Горького будет работать ярмарка.  В 16.00 на большой сцене пройдёт фестиваль «Пой, гармошечка!», а в 18.30 начнётся праздничный концерт.

В парке культуры и отдыха весь день будут идти спортивные и творческие мастер-классы, фотовыставки, квесты.  А возле Мемориала Славы состоится торжественная церемония приниятия присяги курсантов ВПК «Единство».

Отдел физической культуры и спорта Бердска совместно с МБУ «Спортоград» приглашает любителей велосипеда и здорового образа жизни принять участие в городском массовом велопробеге, посвященном празднованию Дня России. 12 июня в Бердске на площади Горького стартует юбилейный — 10 велозаезд «Велобердск-2019». Регистрация участников велопробега на площади Горького начнется с 17.30. На регистрации каждому участнику выдается фирменная бандана, диплом участника, а также наклейки от бердского сообщества велосипедистов «ВелоБердск». В 18.00 выставка мотоциклов от мотоклуба «99 percent» MC (с возможностью совместного фото).

В 18.30 старт велопробега с площади Горького по маршруту: ул. Ленина — ул. Спортивная — Мемориала Славы — ул. спортивная — ул. Ленина — площадь Горького.

В 18.40 самых маленьких ожидает спортивная программа на велосипедах.

В 19.30 всех участников велопробега, в честь юбилея, ждёт розыгрыш призов от наших спонсоров: магазина «Велоцентр» города Бердска, TITAN fitness и сообщества «ВелоБердск». Супер приз от магазина «Велоцентр»- САМОКАТ! Не пропустите!

Программа:

17:30 — Регистрация участников «ВелоБердск-2019» на площади Горького

18:30 – Старт велопробега

18:40 – Спортивная программа на велосипедах для самых маленьких на площади Горького

19:00 – Возложение цветов на Мемориале Славы.

19:30 – Розыгрыш лотереи среди участников велопробега на площади Горького

В велопробеге участвуют все желающие старше 9 лет. Обязательное условие — наличие велосипеда.

На МАУ ФОК «Метелица» в этот день с 17:00 до 20:00 будет организован льготный прокат велосипедов — 300 рублей (при себе иметь документ удостоверяющий личность). Для детей до 12 лет стоимость проката составит 250 рублей.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сложно считать: Уровень инфляции в Венесуэле превысил 900% Квестом и велопробегом отметят День России в Бердске Фотомарафон «Я и мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 44000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика