КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам студию 89137154330 Светлана
продам
Продам студию
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 2-х комнатную, 8-913-939-6738
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мэр Бердска: Неудобные проекты по комфортной среде требуют доработки

Повысит реальные доходы бедных Пенсионный фонд

Откусил язык напавшему медведю в тайге житель Тувы

Перекроют ул. Ленина для велопробега в День России в Бердске

За кражу электричества ввели штраф до 300 тыс. рублей

Путин: мир приблизился «к опасной черте»

Забитые волосами насосы КНС беспокоят мэра Бердска

Вытаскивать с мели катер с детьми на Обское море отправились спасатели Бердска

Плату по уходу за инвалидами хотят повысить до 10 тыс. рублей

Какой подарок будет оригинальным в Бердске?

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Косить коноплю приказали муниципальным властям в Новосибирской области

В 2018 году правоохранители изъяли в регионе более 500 кг наркотиков. Из них 44% – марихуана, которая имеет спрос среди жителей сельской местности, в основном изготовленная из конопли

11.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Косить коноплю приказали муниципальным властям в Новосибирской области

В Новосибирской области обсудили уничтожение дикорастущей конопли

Вспашкой, скашиванием и гербицидами в районах Новосибирской области в 2018 году уничтожены плантации дикорастущей конопли. Вопрос обнаружения и уничтожения очагов произрастания и незаконно выращенных посевов наркосодержащих растений рассмотрены на заседании антинаркотической комиссии в Новосибирской области, которое провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Как сообщил в своем выступлении министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, министерством организован ряд мер, направленных на выявление и уничтожение очагов дикорастущей конопли. Во всех районах области в прошлом году было выявлено 771,5 га дикорастущей конопли, наибольшие площади отмечены в Краснозерском, Куйбышевском, Каргатском, Колыванском, Сузунском, Тогучинском районах.

Органами местного самоуправления под контролем районных антинаркотических комиссий уничтожено 743,7 га дикорастущей конопли, в 24 районах мероприятия проведены в полном объеме. Дикорастущая конопля уничтожалась агротехническим способом (глубокая зяблевая вспашка), скашиванием, химической обработкой растений гербицидами.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области Иван Литус доложил, что в 2018 году правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 500 кг наркотиков. Из них 44% – марихуана (она имеет спрос среди жителей сельской местности), в основном изготовленная из конопли, выращенной в Новосибирской области. Поэтому одним из направлений деятельности органов внутренних дел является организация и проведение во взаимодействии с органами власти мероприятий по выявлению и уничтожению очагов наркосодержащих растений, в том числе в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак».

Всем главам муниципальных районов и городских округов поручено регулярно проводить работы по профилактике, выявлению и уничтожению наркосодержащих растений. Особое внимание при этом необходимо обратить на работу по установлению землепользователей и землевладельцев, на территории которых обнаружены очаги произрастания конопли. Отдельным районам с учетом незавершенных мероприятий по уничтожению конопли в прошлом году поручено оперативно завершить эту работу.

Кроме того, на заседании антинаркотической комиссии был рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых в Новосибирской области по организации выявления наркопотребителей, медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения, лечению и медицинской реабилитации больных наркоманией.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Переезд из Украины в Бердск: А я не плачу и не рыдаю Мэр Бердска: Неудобные проекты по комфортной среде требуют доработки С алтайского байк-рок-фестиваля вернулась бердская группа «Дизель»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика