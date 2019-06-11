Косить коноплю приказали муниципальным властям в Новосибирской области

Вспашкой, скашиванием и гербицидами в районах Новосибирской области в 2018 году уничтожены плантации дикорастущей конопли. Вопрос обнаружения и уничтожения очагов произрастания и незаконно выращенных посевов наркосодержащих растений рассмотрены на заседании антинаркотической комиссии в Новосибирской области, которое провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Как сообщил в своем выступлении министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, министерством организован ряд мер, направленных на выявление и уничтожение очагов дикорастущей конопли. Во всех районах области в прошлом году было выявлено 771,5 га дикорастущей конопли, наибольшие площади отмечены в Краснозерском, Куйбышевском, Каргатском, Колыванском, Сузунском, Тогучинском районах.

Органами местного самоуправления под контролем районных антинаркотических комиссий уничтожено 743,7 га дикорастущей конопли, в 24 районах мероприятия проведены в полном объеме. Дикорастущая конопля уничтожалась агротехническим способом (глубокая зяблевая вспашка), скашиванием, химической обработкой растений гербицидами.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области Иван Литус доложил, что в 2018 году правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 500 кг наркотиков. Из них 44% – марихуана (она имеет спрос среди жителей сельской местности), в основном изготовленная из конопли, выращенной в Новосибирской области. Поэтому одним из направлений деятельности органов внутренних дел является организация и проведение во взаимодействии с органами власти мероприятий по выявлению и уничтожению очагов наркосодержащих растений, в том числе в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак».

Всем главам муниципальных районов и городских округов поручено регулярно проводить работы по профилактике, выявлению и уничтожению наркосодержащих растений. Особое внимание при этом необходимо обратить на работу по установлению землепользователей и землевладельцев, на территории которых обнаружены очаги произрастания конопли. Отдельным районам с учетом незавершенных мероприятий по уничтожению конопли в прошлом году поручено оперативно завершить эту работу.

Кроме того, на заседании антинаркотической комиссии был рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых в Новосибирской области по организации выявления наркопотребителей, медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения, лечению и медицинской реабилитации больных наркоманией.