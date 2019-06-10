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— Подскажите, где пополнить транспортную карту пенсионеру? В отделе соцобслуживания дают адреса, по которым ничего не работает, либо не принимают. Такое ощущение, что там сами не знают, куда идти?

Итого: Павлова, 6 — не принимают, Ленина, 18 — не принимают, Банк Левобережный — не принимают. Куда идти и что делать?