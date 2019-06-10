Статус беженцев просят у премьер-министра Канады из-за экологического бедствия жители Кузбасса

Жители кузбасского города Киселевск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу. Они пожаловались на сложную экологическую обстановку в регионе, произвол угольщиков, бездействие властей, и заявили, что готовы стать беженцами в другой стране. Ролик опубликован на YouTube, текст обращения размещен на сайте «Новости Киселевска».

«В России, в частности в Кузбассе, сложились невыносимые условия для жизни. Дело в том, что наш край богат углем и сейчас основные разработки угля ведутся варварским способом. Открытым способом, не обращая внимание на то, что рядом с огромными разрезами находятся жилые дома. В нашем городе Киселевске в черте города ведут свои работы девять разрезов. В городе проживает 90 тысяч человек. Большая часть населения живет именно вокруг этих разрезов», — говорится в видеообращении.

В феврале 2019 года улицы Киселевска и соседнего Прокопьевска оказались покрыты черным снегом. Власти заявили, что причиной загрязнения могли стать местные котельные и обогатительная фабрика. В июне под Киселевском начался подземный пожар — загорелся уголь.

«Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли», — заявляют местные жители.

По их словам, владельцы угольных предприятий «пренебрегают интересами жителей города» — дома рушатся от взрывов на разрезах, а при переселении в другие районы «либо дают за жилье очень мало денег, либо предоставляют жилье гораздо меньшей площади». При этом чиновники не могут сделать ничего, чтобы улучшить экологию. Дошло до того, что в Киселевске есть районы, где невозможно найти чистую воду. Уже несколько лет нет урожая.

Жители заявляют о растущем уровне онкологических заболеваний: «Мы связываем это именно с ужасающей экологией. Практически в каждой семье есть либо уже умершие, либо болеющие раком. Осознание высокого риска онкологических заболеваний при отсутствии возможности покинуть данную территорию приводит к тому, что мы фактически чувствуем себя загнанными в угол, живем в постоянной депрессии».

Представители власти, со слов авторов обращения, утверждают, что, если уголь перестанут добывать, «людям будет нечего есть и негде работать». Населению предоставляют информацию о состоянии окружающей среды, которая далека от действительности. «Мы вынуждены жить в условиях экологического бедствия. Свою работу представители угольных предприятий оправдывают санитарными нормами. Владельцы угольных предприятий никак не компенсируют ущерб, наносимый жителям в процессе открытой добычи угля. Многие наши чиновники, которые должны следить за безопасностью окружающей среды, встают на сторону угольщиков, защищают их интересы, а не интересы детей, живущих у подножья отвалов», — отмечают кузбассовцы.

Свое обращение к премьер-министру Канады Джастин Трюдо жители Киселевска объясняют тем, что в этой североамериканской стране схожий с Сибирью климат. Они просят предоставить им статус беженцев и готовы работать на чужбине.

«Одним из факторов, который необходим для получения этого статуса, в вашей стране является дискриминация по социальному признаку. Мы считаемся бедными по критериям, которые используются в России. Мы не можем продать наше жилье и переехать в другие области нашей страны, так как наши дома стоят очень дешево из-за того, что были разрушены взрывами на разрезах, — заявляют авторы обращения. — Мы устали ждать изменений. Они если и есть, то только в худшую сторону. Да и опасно ждать дальше: с каждым днем все хуже становится экология в нашем городе и области, а нас, людей, граждан этой страны, замечают все меньше и меньше, а людей погибает от болезней все больше. И самое главное: мы не предаем свою страну. Мы просто хотим выжить и иметь гарантии, что мы, как люди, значим больше, чем полезные ископаемые в недрах земли. Если это нам не может дать Российская Федерация, значит, мы будем искать возможность жить в других странах, где людей больше ценят».

Если Канада не предоставит жителям Киселевска убежище, то они планируют обращаться в посольства других стран, пока кто-либо не согласится им помочь. Местные чиновники пока никак на эту ситуацию не отреагировали.

Источник: znak.com