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Украла 500 алмазов на миллионы долларов сотрудница «Алросы»

При обыске у нее нашли наличными более 2 млн долларов, 500 тыс. евро и «дорогостоящую ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами».

10.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Украла 500 алмазов на миллионы долларов сотрудница Алросы

«Алроса» крупнейшая в мире алмазная компания

Следственный комитет и ФСБ задержали сотрудницу компании «Алроса» и двух ее сообщников за кражу алмазов и бриллиантов на миллионы долларов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По версии следствия, преступная группа осуществляла на постоянной основе хищения в компании «Алроса» и последующий незаконный сбыт высококачественного алмазного сырья», — уточнила она.

В группировку входили три человека, каждый со своим функционалом: сотрудница «Алросы» Елена Канунникова, ответственная за кражу камней, посредник Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, отвечавший за продажу краденого.

Петренко рассказала, что 6 июня их задержали с поличным при попытке похитить очередную партию камней стоимостью более 22 миллионов рублей. Дома у задержанных обнаружили целый склад драгоценностей.

«Изъято около 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более трех миллионов долларов», — пояснила представитель СК.

Там же нашли наличными более двух миллионов долларов, 500 тысяч евро и «дорогостоящую ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами».

Подозреваемых отправили под стражу. Уголовное дело расследуется по статьям «Кража» и «Незаконный оборот природных драгоценных камней».

«Алроса» — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26 процентов мировой и 95 процентов российской добычи, передает РИА Новости.


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